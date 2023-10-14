Махачев не верит, что бой с Ковингтоном по хайпу превзойдет поединок Хабиба и Конора: «Шума будет много, но не на таком уровне»

Ислам Махачев высказался о возможном бое против Колби Ковингтона.

«Безусловно, – это будет интересный бой. Ковингтон будет много болтать, вокруг поединка будет много шума, но не на том же уровне.

Если мне предложат титульник, то 100% не упущу такой шанс. Мне не интересно драться с кем-то не за пояс, а за какие-то деньги.

Зарабатывать я могу и в своей весовой. Хочется стать чемпионом в двух дивизионах», – сказал чемпион в легком весе .

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