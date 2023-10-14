Махачев не верит, что бой с Ковингтоном по хайпу превзойдет поединок Хабиба и Конора: «Шума будет много, но не на таком уровне»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о возможном бое против Колби Ковингтона.

«Безусловно, Колби – это будет интересный бой. Ковингтон будет много болтать, вокруг поединка будет много шума, но не на том же уровне.

Если мне предложат титульник, то 100% не упущу такой шанс. Мне не интересно драться с кем-то не за пояс, а за какие-то деньги.

Зарабатывать я могу и в своей весовой. Хочется стать чемпионом в двух дивизионах», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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6 комментариев

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Всем мир
Да не)) перебить тот хайп, кажется , уже невозможно. Там просто все было идеально.
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LilAnswer
Превзойти по масштабу Хабиба-Конора не получиться, но поединок был бы очень интересным.
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madtank
Колба круче Конора словоблудит, особенно разыгрывая карту 100% американца, но у Конора больше хайпа от тех нокаутов, последний из который в бою с Альдо. На старых дрожжах он и бродит.
Махачев не медиен, обычный скромный парень, самый большой титул в медиапространстве это "водонос Хабиба". А на самом деле сбалансированный боец с хорошей школой, лучший в своем весе. И главный вопрос - что он выберет? Подняться в весе или завязать на пике, когда весогонки станут сказываться на функционале.
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СвинопаС
По хайпу бой Хабиб-Конор превзойти не получится. Там все сошлось в одной точке. Наезды, нападения, суды, серия без проигрышей, махач после боя. Его переплюнуть, наверно, мог бы реванш в течении года-полутора лет, но, увы, не судьба.
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