Махачев не верит, что бой с Ковингтоном по хайпу превзойдет поединок Хабиба и Конора: «Шума будет много, но не на таком уровне»
Ислам Махачев высказался о возможном бое против Колби Ковингтона.
«Безусловно, Колби – это будет интересный бой. Ковингтон будет много болтать, вокруг поединка будет много шума, но не на том же уровне.
Если мне предложат титульник, то 100% не упущу такой шанс. Мне не интересно драться с кем-то не за пояс, а за какие-то деньги.
Зарабатывать я могу и в своей весовой. Хочется стать чемпионом в двух дивизионах», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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Махачев не медиен, обычный скромный парень, самый большой титул в медиапространстве это "водонос Хабиба". А на самом деле сбалансированный боец с хорошей школой, лучший в своем весе. И главный вопрос - что он выберет? Подняться в весе или завязать на пике, когда весогонки станут сказываться на функционале.