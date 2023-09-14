Долидзе бросил вызов Уиттакеру: «Давай сделаем это!»

Роман Долидзе предложил Роберту Уиттакеру провести поединок.

«Дерек Брансон выбыл. Я слышал, что хочет подраться до конца года. Давай сделаем это! Ноябрь или декабрь!» – написал в соцсетях средневес UFC Роман Долидзе.

Ранее стало известно, что поединок между Долидзе и Брансоном не состоится – американец снялся с боя из-за травмы.

Роман Долидзе – о протестах в Грузии: «Мой голос и солидарность грузинскому народу!»

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