Долидзе бросил вызов Уиттакеру: «Давай сделаем это!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Роман Долидзе Бокс/MMA/UFC

Роман Долидзе предложил Роберту Уиттакеру провести поединок.

«Дерек Брансон выбыл. Я слышал, что Уиттакер хочет подраться до конца года. Давай сделаем это! Ноябрь или декабрь!» – написал в соцсетях средневес UFC Роман Долидзе.

Ранее стало известно, что поединок между Долидзе и Брансоном не состоится – американец снялся с боя из-за травмы.

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