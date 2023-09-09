Джаред Каннонир: «Хочу титульный или претендентский бой»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир назвал имена желаемых соперников на следующий бой.

«Я бы хотел либо титульный бой, либо претендентский. Есть два бойца, которые могли бы стать для меня хорошими соперниками – Дрикус дю Плесси или Роберт Уиттакер. Ах, точно, еще победитель боя ЧимаевКоста», – заявил третий номер среднего веса UFC Джаред Каннонир.

Хамзат Чимаев может провести бой против Джареда Каннонира

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2 комментария

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Азамат Сериков
Хотеть не вредно
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
С Чимаевым прикольный бой получился бы
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