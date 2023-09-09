Джаред Каннонир: «Хочу титульный или претендентский бой»

Джаред Каннонир назвал имена желаемых соперников на следующий бой.

«Я бы хотел либо титульный бой, либо претендентский. Есть два бойца, которые могли бы стать для меня хорошими соперниками – Дрикус дю Плесси или Роберт Уиттакер. Ах, точно, еще победитель боя Чимаев – Коста», – заявил третий номер среднего веса UFC Джаред Каннонир.

Хамзат Чимаев может провести бой против Джареда Каннонира

Тренер О’Мэлли: «Кто-то предлагал Каннониру подраться с Хамзатом. Плохая идея – Джаред трахнет его»

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