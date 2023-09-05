Каннонир будет запасным в бою Адесаньи и Стрикленда

Джаред Каннонир подстрахует бой Исраэля Адесаньи и Шона Стрикленда.

Об этом сообщает MMA Junkie. 39-летний приехал в Сидней, чтобы принять участие в процедуре взвешивания.

Каннонир уже дрался с Адесаньей и Стриклэнду: Исраэлю он проиграл в июле 2022 года в титульнике единогласным решением судей, а Шона побеждал раздельным решением судей в декабре 2022-го.

Напомним, что бой и Стриклэнда возглавит турнир 293, который состоится в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

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