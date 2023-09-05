Каннонир будет запасным в бою Адесаньи и Стрикленда

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Каннонир Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир подстрахует бой Исраэля Адесаньи и Шона Стрикленда.

Об этом сообщает MMA Junkie. 39-летний Каннонир приехал в Сидней, чтобы принять участие в процедуре взвешивания.

Каннонир уже дрался с Адесаньей и Стриклэнду: Исраэлю он проиграл в июле 2022 года в титульнике единогласным решением судей, а Шона побеждал раздельным решением судей в декабре 2022-го.

Напомним, что бой Адесаньи и Стриклэнда возглавит турнир UFC 293, который состоится в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

Стрикленд – о поединке с Адесаньей: «Ем, сплю и дышу боями, а потом вспоминаю: «А, я же буду драться за титул»

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2 комментария

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leppyanen
Его можно ставить не запасным, а вторым
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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