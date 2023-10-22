Ислам Махачев – первый в истории UFC боец, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поставил уникальный рекорд в UFC, победив Александра Волкановски.

Россиянин стал первым бойцом в истории, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P.

Более того, Махачев выиграл каждый бой. Ислам провел три поединка в течение 12 месяцев.

В октябре прошлого года Махачев задушил во втором раунде Оливейру, который на тот момент был #3 в рейтинге P4P. В феврале Ислам победил единогласным решением судей Александра Волкановски (#1 в рейтинге P4P на февраль 2023).

Вчера Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде (#2 в рейтинге P4P на октябрь 2023).

Уайт заявил, что следующим соперником Махачева станет Оливейра

Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс

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24 комментария

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RAMIK
Будет бредом если после этого он не будет #1.
+32
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Рашпель793
Ну тут вопросов вообще нет, крутейший боец. В отличии от друга зрелищный, не боится разных весов и не трясётся над ноликом. Тут без вопросов лучший.
+23
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Azamat Abdukadyroff
Ему нужно избить Уайта или Джонса чтобы быть первым в рейтинге)
+11
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Zizu 5
Ответ Рашпель793
Ну тут вопросов вообще нет, крутейший боец. В отличии от друга зрелищный, не боится разных весов и не трясётся над ноликом. Тут без вопросов лучший.
ну так нолика нет, вот и париться не о чем😀
+4
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Zizu 5
Ответ Рашпель793
это да, но что-то мне подсказывает, что и с ноликом Махачев не боялся его потерять ради какого-то там мнимого наследия )
что-что, но оно явно не мнимое)
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eyshon
Ответ Рашпель793
Ну тут вопросов вообще нет, крутейший боец. В отличии от друга зрелищный, не боится разных весов и не трясётся над ноликом. Тут без вопросов лучший.
Дружище, боится или не боится, это не важно, то что друг легенда этого спорта, это факт. Вот допустим говоришь этот зрелищный, а тот мол только боролся, за борьбой Хабиба было интересно наблюдать, это не было скучно. То что Ислам намного зрелищнее как разноплановый боец, это да, но как борец Хабибу не было равных, у Ислама не получается с той же агрессией, с тем же напорм доминировать. Они оба крутые бойцы, скорее всего одни из лучших в этом спорте, поэтому не надо наговаривать)
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eyshon
Ответ Рашпель793
хз в чём зрелищность борьбы Хабиба. Но это на любителя, конечно. У меня такая зрелищная борьба вызывает желание переключить на что-то другое. Как у борца у Хабиба не было равных? А с многими борцами он в ЮФС дрался для таких утверждений? Про школьные победы Гейджи в борьбе не надо писать, он уже доказывал, что конкретно в ЮФС его борьба это очень так себе уровень.
Причем тут борцы вообще, назови хоть одного бойца подобно Хабибу, никто так не доминировал над соперниками. Тут видимо твоя личная неприязнь, не знаю конечно чем она вызвана.
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артем саркисян
Ответ CarpaCruciana
Так и есть, гоняет по 10 кг туда/сюда и на момент боя он был уже под 80 кг
Там весь дивизион лёгкого веса так гоняет, если ты не знал
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Горец Юнайтед
Без вопросов должен быть 1 номером в рейтинге
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Рашпель793
Ответ Zizu 5
ну так нолика нет, вот и париться не о чем😀
это да, но что-то мне подсказывает, что и с ноликом Махачев не боялся его потерять ради какого-то там мнимого наследия )
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Рашпель793
Ответ eyshon
Дружище, боится или не боится, это не важно, то что друг легенда этого спорта, это факт. Вот допустим говоришь этот зрелищный, а тот мол только боролся, за борьбой Хабиба было интересно наблюдать, это не было скучно. То что Ислам намного зрелищнее как разноплановый боец, это да, но как борец Хабибу не было равных, у Ислама не получается с той же агрессией, с тем же напорм доминировать. Они оба крутые бойцы, скорее всего одни из лучших в этом спорте, поэтому не надо наговаривать)
хз в чём зрелищность борьбы Хабиба. Но это на любителя, конечно. У меня такая зрелищная борьба вызывает желание переключить на что-то другое.
Как у борца у Хабиба не было равных? А с многими борцами он в ЮФС дрался для таких утверждений? Про школьные победы Гейджи в борьбе не надо писать, он уже доказывал, что конкретно в ЮФС его борьба это очень так себе уровень.
+1
0
+1
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Greg Jackson
Махачев хищник и в этих Джунглях он король!
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Люблю Марго Робби
Однозначно на данный момент лучший боец вне зависимости от весовой категории, парень умеет всё в октагоне
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eyshon
Наследие даже для Уайта, но откуда ему до тебя, ты явно все знаешь.
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Джавез Тилл
Ответ CarpaCruciana
Отлично, дело сделано, теперь в Газу, никто же просто так воздух гонять не будет, как свой вес перед боем или…?
Ты гоняешь воздух за клавиатурой на данный момент!
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OKUZ
Ответ CarpaCruciana
Так и есть, гоняет по 10 кг туда/сюда и на момент боя он был уже под 80 кг
🧯🧯🧯🧯🤦
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