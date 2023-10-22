Ислам Махачев – первый в истории UFC боец, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P
Ислам Махачев поставил уникальный рекорд в UFC, победив Александра Волкановски.
Россиянин стал первым бойцом в истории, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P.
Более того, Махачев выиграл каждый бой. Ислам провел три поединка в течение 12 месяцев.
В октябре прошлого года Махачев задушил во втором раунде Оливейру, который на тот момент был #3 в рейтинге P4P. В феврале Ислам победил единогласным решением судей Александра Волкановски (#1 в рейтинге P4P на февраль 2023).
Вчера Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде (#2 в рейтинге P4P на октябрь 2023).
Уайт заявил, что следующим соперником Махачева станет Оливейра
Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс
Как у борца у Хабиба не было равных? А с многими борцами он в ЮФС дрался для таких утверждений? Про школьные победы Гейджи в борьбе не надо писать, он уже доказывал, что конкретно в ЮФС его борьба это очень так себе уровень.