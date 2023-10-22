Ислам Махачев – первый в истории UFC боец, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P

Ислам Махачев поставил уникальный рекорд в UFC, победив Александра Волкановски.

Россиянин стал первым бойцом в истории, который провел три поединка подряд против соперников из топ-3 рейтинга P4P.

Более того, Махачев выиграл каждый бой. Ислам провел три поединка в течение 12 месяцев.

В октябре прошлого года Махачев задушил во втором раунде Оливейру, который на тот момент был #3 в рейтинге P4P. В феврале Ислам победил единогласным решением судей Александра Волкановски (#1 в рейтинге P4P на февраль 2023).

Вчера Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде (#2 в рейтинге P4P на октябрь 2023).

Уайт заявил, что следующим соперником Махачева станет Оливейра

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