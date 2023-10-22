Пауло Коста: «Технически я дрался на UFC 294 и победил трех чеченцев»

Теги UFC MMA Пауло Коста Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста заявил, что побил на UFC 294 трех чеченцев.

«Знаете что? Технически я дрался на UFC 294 и победил трех чеченцев. Дайте мне мои победы!» – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Напомним, изначально на UFC 294 Коста должен был выйти в октагон против Хамзата Чимаева, однако незадолго до турнира он заразился стафилококковой инфекцией и снялся с боя.

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10 комментариев

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⚽️Juve⚽️
Ооо Пашок не в курсе с какими г@вн@метами он связался
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KillFish
Технически в его голове может быть, а по факту трусливо слился за 10 дней до боя
+6
-3
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Джони Му
Ответ KillFish
Технически в его голове может быть, а по факту трусливо слился за 10 дней до боя
Ты его локоть видел? Трусливо, абсолютно глупое заявление с твоей стороны
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⚽️Juve⚽️
Эта банда поперлась туда за контентом .
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Alexander Predeus
- говорит, что он был дизайнером интерьеров, и завалил 14 чехословаков
- да? а обстановка у него дома была полное г-но..
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Melnikov1968
Со стафиллоком ты бился.
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Джавез Тилл
Теоритечески ты был Монстром, практически обосрался!
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F.Castro
Ответ KillFish
Технически в его голове может быть, а по факту трусливо слился за 10 дней до боя
ну хоть как-то выиграл
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Жасик Тулаков
Ответ KillFish
Технически в его голове может быть, а по факту трусливо слился за 10 дней до боя
Технически твой комментарий не имеет никаких веских основани
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Пьяный Ёж
Ответ Alexander Predeus
- говорит, что он был дизайнером интерьеров, и завалил 14 чехословаков - да? а обстановка у него дома была полное г-но..
За Сопрано плюс/Технически Косте можно клоуном в цирке выступать после таких заявлений
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