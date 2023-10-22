Пауло Коста: «Технически я дрался на UFC 294 и победил трех чеченцев»

Пауло Коста заявил, что побил на UFC 294 трех чеченцев.

«Знаете что? Технически я дрался на UFC 294 и победил трех чеченцев. Дайте мне мои победы!» – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Напомним, изначально на UFC 294 Коста должен был выйти в октагон против Хамзата Чимаева, однако незадолго до турнира он заразился стафилококковой инфекцией и снялся с боя.

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