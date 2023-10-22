Шовхал Чурчаев устроил потасовку с Пауло Костой на UFC 294

Шовхал Чурчаев стал участником массовой драки на UFC 294.

Боец поп-MMA подрался с Пауло Костой, который изначально должен был стать соперником Хамзата Чимаева – близкого друга Чурчаева. Бразилец снялся с поединка из-за травмы.

Коста – о победе Чимаева: «Фальшивый гангстер оказался салагой»

«Позвольте поехать сражаться за Палестину». Чимаев поразил речью после победы в UFC