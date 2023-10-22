Шовхал Чурчаев устроил потасовку с Пауло Костой на UFC 294
Шовхал Чурчаев стал участником массовой драки на UFC 294.
Боец поп-MMA подрался с Пауло Костой, который изначально должен был стать соперником Хамзата Чимаева – близкого друга Чурчаева. Бразилец снялся с поединка из-за травмы.
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Вот бы настоящий боец Коста его двоечкой в морг отправил, слишком быстро их разняли.