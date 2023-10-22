Шовхал Чурчаев устроил потасовку с Пауло Костой на UFC 294

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Поп ММА Шовхал Чурчаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев стал участником массовой драки на UFC 294.

Боец поп-MMA подрался с Пауло Костой, который изначально должен был стать соперником Хамзата Чимаева – близкого друга Чурчаева. Бразилец снялся с поединка из-за травмы.

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4 комментария

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Фарид Харисов
Хоспади, это тот трус, который угрожает стволом, ходит везде с толпой, сливается с боёв и при этом орёт что самый крутой?

Вот бы настоящий боец Коста его двоечкой в морг отправил, слишком быстро их разняли.
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Arsen Melikyan
какой то не вменяемый, с ним же вроде воспитательную беседу Делимханов проводил. Таких буйных на сво надо отправлять, там пусть самоутверждается
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berzerker
Дрались за звание главного сливальщика с боев?
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Егор Крид58
как же он меня бесит!
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