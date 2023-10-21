Коста – о победе Чимаева: «Фальшивый гангстер оказался салагой»

Пауло Коста высмеял победу Хамзата Чимаева над Камару Усманом.

«Фальшивый гангстер оказался салагой. Я бы уничтожил этот кексик. Легкие деньги, я уверен», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Изначально соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но бразилец снялся с боя из-за травмы.

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Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, это ужасно. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Надеюсь, мусульмане, евреи и христиане будут жить в мире»