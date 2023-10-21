Коста – о победе Чимаева: «Фальшивый гангстер оказался салагой»
Пауло Коста высмеял победу Хамзата Чимаева над Камару Усманом.
«Фальшивый гангстер оказался салагой. Я бы уничтожил этот кексик. Легкие деньги, я уверен», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.
Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).
Изначально соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но бразилец снялся с боя из-за травмы.
Гейджи – о результате боя Чимаев – Усман: «Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны»
Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, это ужасно. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Надеюсь, мусульмане, евреи и христиане будут жить в мире»
Это учитывая, что у него всего 13 боёв в карьере, он считай школьник в MMA, но уже готов топам накидывать и побеждать. Побеждать залеживанием, конечно, но залежать тоже надо уметь, хоть это и не эффекто и разнится с его образом "Гангстера".
Это видно даже слепым чеченцам