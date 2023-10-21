Коста – о победе Чимаева: «Фальшивый гангстер оказался салагой»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста высмеял победу Хамзата Чимаева над Камару Усманом.

«Фальшивый гангстер оказался салагой. Я бы уничтожил этот кексик. Легкие деньги, я уверен», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Изначально соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но бразилец снялся с боя из-за травмы.

Гейджи – о результате боя Чимаев – Усман: «Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны»

Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, это ужасно. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Надеюсь, мусульмане, евреи и христиане будут жить в мире»

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
надо было выходить и драться
+53
-3
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Та ладно, Чимаев конечно болтает много и "разносил в нулину" только каких-то бомжей, но вот он вышел против Бернса и Усмана и вывез их.

Это учитывая, что у него всего 13 боёв в карьере, он считай школьник в MMA, но уже готов топам накидывать и побеждать. Побеждать залеживанием, конечно, но залежать тоже надо уметь, хоть это и не эффекто и разнится с его образом "Гангстера".
+54
-5
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tabares
Ответ Фарид Харисов
Та ладно, Чимаев конечно болтает много и "разносил в нулину" только каких-то бомжей, но вот он вышел против Бернса и Усмана и вывез их. Это учитывая, что у него всего 13 боёв в карьере, он считай школьник в MMA, но уже готов топам накидывать и побеждать. Побеждать залеживанием, конечно, но залежать тоже надо уметь, хоть это и не эффекто и разнится с его образом "Гангстера".
Я лично никогда не видел чтобы Усмана так на полу возили, особенно первый раунд, очень впечатляет.
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
космонавт на дереве
жаль что эти гнусные болтуны Диас и Коста избежали участи быть размазанными Чимаевым
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
Ответ Фарид Харисов
Та ладно, Чимаев конечно болтает много и "разносил в нулину" только каких-то бомжей, но вот он вышел против Бернса и Усмана и вывез их. Это учитывая, что у него всего 13 боёв в карьере, он считай школьник в MMA, но уже готов топам накидывать и побеждать. Побеждать залеживанием, конечно, но залежать тоже надо уметь, хоть это и не эффекто и разнится с его образом "Гангстера".
просто от Хамзата ждут всегда зрелище и досрочной победы! он к этому сам приучил
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v6vngyr2dh
Ответ Tabares
Я лично никогда не видел чтобы Усмана так на полу возили, особенно первый раунд, очень впечатляет.
Вот именно. Никто и никогда не сидел верхом на Усмане
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Ответ Фарид Харисов
Та ладно, Чимаев конечно болтает много и "разносил в нулину" только каких-то бомжей, но вот он вышел против Бернса и Усмана и вывез их. Это учитывая, что у него всего 13 боёв в карьере, он считай школьник в MMA, но уже готов топам накидывать и побеждать. Побеждать залеживанием, конечно, но залежать тоже надо уметь, хоть это и не эффекто и разнится с его образом "Гангстера".
Я бы не сказал, что он Усмана залежал. Усман сам любил повозить людей по канвасу, а тут его в первом раунде чуть не финишировали, и во втором и третьем он больше сторожил проходы Хамзата, чем сам что-то делал. Усман сильный и крутой боец и борец, а здесь в борьбе совсем грустно выглядел.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramzes So2
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Выиграл же Чимаев. Усман вообще не готов был к бою. Но Чимаев переоценен, после 1 раунда у него нет плана и воли драться. Его снесет даже середняк
если снесёт средняк, почему тогда усман и бернс не смогли
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурс Салахутдинов
Вот Косте бы говорить что-то. Еле вывез Рокхольда полуживого полтора года назад, а гонора вагон.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Макаров
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Выиграл же Чимаев. Усман вообще не готов был к бою. Но Чимаев переоценен, после 1 раунда у него нет плана и воли драться. Его снесет даже середняк
С планом действительно беда, в 1 раунде за счет дури пытается удосрочить, если не получается - начинаются мучения
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Смешно когда конечно человек по-дурости заболел и вслед теперь тявкает )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Ну, ударник из чимаева никакой

Это видно даже слепым чеченцам
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Плинтусова
Ну ты то куда чудик
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Ну смешно, слился с боя и тявкает у экрана.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v6vngyr2dh
Усман красавец, но и Хамзат был хорош. Хватит хейтить Хамзата. Он дрался с одним из лучших бойцов организации и победил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Суровый
Когда пойдут 5 ти раундовые поединки,то весь хайп закончится
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Макаров
Ответ v6vngyr2dh
Комментарий удален модератором
Так Усман и не встречался никогда с такими амбалами, он сам то в полусреднем залеживал за счет габаритов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Обожаю бойцов UFC/боксеров, кукарекать с дивана "я бы, я бы" лишь бы контракт на бой подписать и бабки получить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Античелотти
Ответ zzzeeerrrooo
С Диасом кое-кто не в состоянии был сделать вес
С Диасом там по сценарию все было и это уже вроде доказали. За пару дней до боя Чимаева за пирожным застали. Были фото. Кому этот был был нужен? Он убил бы Диаса который кроме языком чесать так ничего и не показывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ космонавт на дереве
жаль что эти гнусные болтуны Диас и Коста избежали участи быть размазанными Чимаевым
С Диасом кое-кто не в состоянии был сделать вес
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v6vngyr2dh
Ответ Ramzes So2
если снесёт средняк, почему тогда усман и бернс не смогли
Да у хейтеров нет логики. Оставь, это все болтовня пустая. У них же подгорает только от того, что Чимаев чеченец
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eyshon
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Выиграл же Чимаев. Усман вообще не готов был к бою. Но Чимаев переоценен, после 1 раунда у него нет плана и воли драться. Его снесет даже середняк
Середняк не снесет, ты конечно явный знаток этого спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Predator№7
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Выиграл же Чимаев. Усман вообще не готов был к бою. Но Чимаев переоценен, после 1 раунда у него нет плана и воли драться. Его снесет даже середняк
Если его снесет даже середняк, то почему не снёс Усман?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Predator№7
Если его снесет даже середняк, то почему не снёс Усман?
Хз бро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v6vngyr2dh
Ответ Born is the King
Камзат напоминает Диаза. Такой же трештокер и 0 боец без удара и борьбы. Камару ржал ,когда Камзат нормально даже задушить его не смог. В итоге Камзат всю дыхалку оставил на эти потуги
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
v6vngyr2dh
Ответ Андрей Макаров
Так Усман и не встречался никогда с такими амбалами, он сам то в полусреднем залеживал за счет габаритов
Ой, ты уже так запел? Ахахаха)) Какая разница, ведь у Чимаева, по твоим словам, нет борьбы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Макаров
Ответ v6vngyr2dh
Ой, ты уже так запел? Ахахаха)) Какая разница, ведь у Чимаева, по твоим словам, нет борьбы?
По моим словам? Со зрением все норм?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Tabares
Я лично никогда не видел чтобы Усмана так на полу возили, особенно первый раунд, очень впечатляет.
Клянусь, хоть и болел за чимаева, но жалко было Усмана. Представь Хабиба так возили бы. Все таки Усман не тот уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Античелотти
С Диасом там по сценарию все было и это уже вроде доказали. За пару дней до боя Чимаева за пирожным застали. Были фото. Кому этот был был нужен? Он убил бы Диаса который кроме языком чесать так ничего и не показывает.
Сам виноват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sip1uga
в 5 раундах Усман бы забрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавез Тилл
Как жалко ты смотрелась в нарядной рубашке Коста, с бокалом спиртного в руках, и будто за твой грязный язык мужчины, Чимаев и Камару разбирались...😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даулет Абдрахманбек
не нравится Чимаев, но первый раунд решил исход боя. Была полная доминация, железный 10-8, и конешно залеживание 3 ем раунде тоже сырала свою роль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Не знаю как сам бой, но предматчевая движуха у них была бы огненная). Жаль, теперь маловероятно, что они подерутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Ну и где же ты был, такой шустрый. А, да, в зале сидел вместе со зрителями. Может, и к лучшему для себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Чимаеву лагерь в Тае точно не помешает , в конце супер серия по воздуху
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ComradeLeon
Ну это, как говорится, не мешки ворочать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KZT
Красава Коста!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Чимаеву в стойке нужно точно поработать. Во втором раунде чуть не лёг.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий