Конор передумал давать титульник Чимаеву: «Знаете что? Хамзату нужно еще кое-что доказать»
Конор Макгрегор заявил, что Хамзат Чимаев не заслужил титульник в среднем весе.
«Знаете что? Для титульника в среднем весе Хамзату нужно еще кое-что доказать. Он должен победить настоящего средневеса. Организуйте бой Чимаева и Косты», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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