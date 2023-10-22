Конор передумал давать титульник Чимаеву: «Знаете что? Хамзату нужно еще кое-что доказать»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Конор Макгрегор Пауло Коста Хамзат Чимаев Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что Хамзат Чимаев не заслужил титульник в среднем весе.

«Знаете что? Для титульника в среднем весе Хамзату нужно еще кое-что доказать. Он должен победить настоящего средневеса. Организуйте бой Чимаева и Косты», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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7 комментариев

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sanek maloi
Чимаева хватает на 1 раунд спурта, если не получится, начинаются проблемы, в пяти раундах, что Бернс, что Усман его бы удосрочили. Он не чемп уровня боец.
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F.Castro
закуси хоть
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justburn
Ладно, когда человек сначала говорит, потом думает, это быстрый процесс, но пока что-то печатаешь, успеваешь несколько раз прогнать в голове.
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Kanonir152
Коста не на том уровне. Смысл против него что-то доказывать
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Турко Ибрагимов
уверенно забрал бой у 7номера п4п экс доминирующего чемпиона и экс лидера п4п, в первом раунде до травмы руки делал все что хотел с ним.
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Bleffinho
ну так и возвращения допиться можно
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Турко Ибрагимов
Ответ sanek maloi
Чимаева хватает на 1 раунд спурта, если не получится, начинаются проблемы, в пяти раундах, что Бернс, что Усман его бы удосрочили. Он не чемп уровня боец.
он руку сломал после первого
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