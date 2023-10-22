Конор передумал давать титульник Чимаеву: «Знаете что? Хамзату нужно еще кое-что доказать»

Конор Макгрегор заявил, что Хамзат Чимаев не заслужил титульник в среднем весе.

«Знаете что? Для титульника в среднем весе нужно еще кое-что доказать. Он должен победить настоящего средневеса. Организуйте бой Чимаева и », – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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