Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Чимаевым: «Абсолютный бред»
Дана Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Хамзатом Чимаевым.
«Таковы уж средства массовой информации. Могу целыми днями комментировать эти выдуманные истории.
Все, что говорят эти люди – абсолютный бред», – написал президент UFC Дана Уайт в социальных сетях.
Ранее глава организации объяснил паузу в выступлениях Чимаева проблемами в личной жизни. Боец опроверг эти слова.
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