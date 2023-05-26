Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Чимаевым: «Абсолютный бред»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Хамзатом Чимаевым.

«Таковы уж средства массовой информации. Могу целыми днями комментировать эти выдуманные истории.

Все, что говорят эти люди – абсолютный бред», – написал президент UFC Дана Уайт в социальных сетях.

Ранее глава организации объяснил паузу в выступлениях Чимаева проблемами в личной жизни. Боец опроверг эти слова.

Чимаев подрался со спарринг-партнером в Дубае («Матч ТВ»)

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