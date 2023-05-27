Хамзат Чимаев: «Дана Уайт – мой большой брат»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев отреагировал на призыв Даны Уайта не верить фейковым новостям.

Президент UFC выложил в соцсетях пост, в котором пожаловался на большое количество лживой информации.

«Так чертовски устал от ФАЛЬШИВЫХ НОВОСТЕЙ. Не верьте НИЧЕМУ из этой чуши», – написал Дана Уайт, отметив бойца промоушена Хамзата Чимаева.

Чимаев отреагировал: «Мой большой брат».

Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Чимаевым: «Абсолютный бред»

Дэйна Уайт: «Чимаев – гребаное чудо природы. Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он не пропускает ни одного удара»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛТМ
Не брат ты мне... - Ответил Уайт ему в личке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призрак Джона Готти
"Поздравляю своего дорогого СТАРШЕГО БРАТА..."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Где-то во дворце Грозного загрустил старший брат всея Руси. Рамзан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий