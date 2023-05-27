Хамзат Чимаев: «Дана Уайт – мой большой брат»
Хамзат Чимаев отреагировал на призыв Даны Уайта не верить фейковым новостям.
Президент UFC выложил в соцсетях пост, в котором пожаловался на большое количество лживой информации.
«Так чертовски устал от ФАЛЬШИВЫХ НОВОСТЕЙ. Не верьте НИЧЕМУ из этой чуши», – написал Дана Уайт, отметив бойца промоушена Хамзата Чимаева.
Чимаев отреагировал: «Мой большой брат».
Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Чимаевым: «Абсолютный бред»
Дэйна Уайт: «Чимаев – гребаное чудо природы. Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он не пропускает ни одного удара»
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