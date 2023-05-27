Хамзат Чимаев: «Дана Уайт – мой большой брат»

Хамзат Чимаев отреагировал на призыв Даны Уайта не верить фейковым новостям.

Президент UFC выложил в соцсетях пост, в котором пожаловался на большое количество лживой информации.

«Так чертовски устал от ФАЛЬШИВЫХ НОВОСТЕЙ. Не верьте НИЧЕМУ из этой чуши», – написал Дана Уайт, отметив бойца промоушена Хамзата Чимаева.

Чимаев отреагировал: «Мой большой брат».

Уайт прокомментировал слухи о конфликте с Чимаевым: «Абсолютный бред»

Дэйна Уайт: «Чимаев – гребаное чудо природы. Это, наверное, четвертый бой Хамзата, когда он не пропускает ни одного удара»