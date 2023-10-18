Тренер Косты: «Пауло и с одной рукой хотел подраться с Чимаевым. Он его не боится»

Тренер Пауло Косты высказался о срыве боя с Хамзатом Чимаевым.

«Пауло хотел подраться с и с одной рукой. Если бы доктора позволили снять ему швы в субботу, Пауло бы подрался. Пауло не боится Хамзата, он готов забрать его «нолик». Он очень хочет стать первым, кто нанесет Хамзату поражение.

Нет, определенно он его не боится. Они называют Хамзата волком, но… Но UFC и прежде сводил с «волками». Его третий бой в UFC был против бывшего чемпиона . Чемпиона первого дивизиона NCAA.

Следующий бой был с – серебряным призером Олимпиады и чемпионом мира. Он также встречался с бывшим чемпионом UFC Люком Рокхолдом. Каждый раз UFC бросает Пауло к волкам. Конечно, он не боится Хамзата», – сказал тренер Эрик Альбаррасин.

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