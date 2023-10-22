Конор призвал UFC дать Чимаеву титульник со Стриклендом: «Шон против Хамзата – безумие»

Конор Макгрегор призвал UFC устроить бой Стрикленда и Чимаева.

«Уважение и честная игра. Следующий претендент на титул. Стрикленд против Чимаева – это безумие. Поздравляю с коричневым поясом, », – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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