Конор призвал UFC дать Чимаеву титульник со Стриклендом: «Шон против Хамзата – безумие»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор призвал UFC устроить бой Стрикленда и Чимаева.

«Уважение и честная игра. Следующий претендент на титул. Стрикленд против Чимаева – это безумие. Поздравляю с коричневым поясом, Хамзат», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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9 комментариев

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Борис _____
Ответ Bleffinho
Без шансов для Чимаева. Чимаеву ещё 2-3 плотных боя и серьёзнейшая подготовка нужна, чтобы с чемпами драться. Усман без подготовки его сделал
Усман без подготовки проиграл, очевидные вещи нужно признавать. Но если Стрикленд переживёт первые пару раундов, может разделать Чимаева примерно как недавно разделал Абусупьяна)
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Егор Крид58
Ответ Bleffinho
Без шансов для Чимаева. Чимаеву ещё 2-3 плотных боя и серьёзнейшая подготовка нужна, чтобы с чемпами драться. Усман без подготовки его сделал
у Чимаева всегда есть шансы, вот только опыта нет! вполне может в первом раунде задушить Стрикленда, а если нет - будет получать и проигрывать
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Bleffinho
Ответ Егор Крид58
у Чимаева всегда есть шансы, вот только опыта нет! вполне может в первом раунде задушить Стрикленда, а если нет - будет получать и проигрывать
да хватит всей этой фигни в духе "Нганну может же и попасть". Ничего никто не может сверх того, что показывает. Так было, так есть и так будет всегда
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Bleffinho
Без шансов для Чимаева. Чимаеву ещё 2-3 плотных боя и серьёзнейшая подготовка нужна, чтобы с чемпами драться. Усман без подготовки его сделал
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Cyle Rayner
Ответ Mr Heisenberg
А Чимаев с тебя же спросить хотел за автобус.
он просто хайп ловил, ты правда веришь, что он в Ирландию летал, потом там в аэропорту задержали и отправили обратно?)) Ежу понятно, это сказка ради хайпа.
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Bleffinho
Ответ Борис _____
Усман без подготовки проиграл, очевидные вещи нужно признавать. Но если Стрикленд переживёт первые пару раундов, может разделать Чимаева примерно как недавно разделал Абусупьяна)
Чимаев выиграл, сделав тейкдаун на 2:30 раунда, и полторы минуты после этого просто лежал сверху без активных действий, при этом весь остальной раунд пропуская лицом?
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Сергей Самойлов
Ответ Борис _____
Усман без подготовки проиграл, очевидные вещи нужно признавать. Но если Стрикленд переживёт первые пару раундов, может разделать Чимаева примерно как недавно разделал Абусупьяна)
смотрел бой Хамзат был лучше в первом раунде, второй и третий раунд Усман поинтереснее выглядел
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