Конор призвал UFC дать Чимаеву титульник со Стриклендом: «Шон против Хамзата – безумие»
Конор Макгрегор призвал UFC устроить бой Стрикленда и Чимаева.
«Уважение и честная игра. Следующий претендент на титул. Стрикленд против Чимаева – это безумие. Поздравляю с коричневым поясом, Хамзат», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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