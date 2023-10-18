Чимаев – о спарринге со Стриклендом: «Я держал, душил, бил его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев рассказал о спарринге с Шоном Стриклендом.

«Я держал, душил, бил его. Но он хороший боец, духовитый парень. Ковбой, прямо как из фильмов. Если технически сравнивать нас, то я на другом уровне. И в борьбе, и в грэпплинге, и в стойке. 

Могу подраться с любым. Со Стриклендом тоже хочу подраться, он нормальный чувак. Если деньги предложат, я с любым подерусь», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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3 комментария

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fhneh
Ответ skorpion n
" а потом я проснулся "
Да ноль сомнений что Чимаев Стриклэнда удосрочит
+1
0
+1
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Isa Babaev
Стрикленд вообще не соперник Чамаеву
0
0
0
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