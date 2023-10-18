Чимаев – о спарринге со Стриклендом: «Я держал, душил, бил его»

Хамзат Чимаев рассказал о спарринге с Шоном Стриклендом.

«Я держал, душил, бил его. Но он хороший боец, духовитый парень. Ковбой, прямо как из фильмов. Если технически сравнивать нас, то я на другом уровне. И в борьбе, и в грэпплинге, и в стойке.

Могу подраться с любым. Со тоже хочу подраться, он нормальный чувак. Если деньги предложат, я с любым подерусь», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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