Александр Волкановски: «Махачев меня поймал хай-киком. Отдаю ему должное. Возможно, что этот реванш – глупое решение»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски прокомментировал поражение от Ислама Махачева.

«Он меня поймал. Отдаю ему должное.

Я отлично чувствовал себя перед боем. Был готов и заряжен на бой, но что тут скажешь – Ислам поймал меня этим ударом в голову.

Не хочу придумывать оправдания. Подготовка всегда важно, но я сам решил согласиться на бой. Так бывает, что принимаешь решение, а потом жалеешь о нем. Мне это было нужно. На кону было гораздо большее, чем деньги. Не знаю, возможно, что этот реванш – глупое решение – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски.

Напомним, что Махачев победил Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение австралийца от Ислама за год.

Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс

Конор – о поражении Волкановски: «Он всегда пропускал хайкики, когда дрался с левшой»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr Heisenberg
Волк мужчина, оба раза не хотелось желать ему поражения, хоть и болел за Ислама. Достойный боец, такой свой из народа что ли)
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Волк крутой боец,но Махачев все же на другом уровне)
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Да я еще до боя прокомментировал на посту реванша , что алекс совершает ошибку , во первых он на чужой территории , во вторых ислам был готов на 200% так как Хабиб говорил что бой против олевейры будет труднее сем в первый раз , а у алекса не было нормального Лагеря поэтому я не понимал почему алекс так скоропостижно решил принять бой на быстром уведомлении все было против него , но нужно отдать ему должное он настоящий мужик бесстрашный, но Ислам все доказал теперь думаю пойдет в след весовую за вторым поясом
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bleffinho
как бы там ни было,подкупает откровенность Волка. В единоборствах сейчас очень сильно не хватает таких храбрых бойцов. Поэтому мы видим мало интересных боёв
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Снегирёв
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Да я еще до боя прокомментировал на посту реванша , что алекс совершает ошибку , во первых он на чужой территории , во вторых ислам был готов на 200% так как Хабиб говорил что бой против олевейры будет труднее сем в первый раз , а у алекса не было нормального Лагеря поэтому я не понимал почему алекс так скоропостижно решил принять бой на быстром уведомлении все было против него , но нужно отдать ему должное он настоящий мужик бесстрашный, но Ислам все доказал теперь думаю пойдет в след весовую за вторым поясом
Деньги
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
il buono
Ответ alexander bakulin
карлик уверовал в своё величие. шестёрки и хукеры в окружении ему сказки рассказывали, как он выиграл первый бой, тот и поверил. думал, легко ислама пройдёт, поэтому сам байки перед этим боем травил, дескать нокаутирую ислама в первом раунде. а тренер его вообще орал "вашей самбе капут, волк уничтожит этого русского танцора". в итоге, поплатились за дешёвые понты. теперь только и остаётся, что отмазки лепить "бой был на коротке, поэтому не считается". как будто ему на пятый раунд бензобака не хватило, а не тотально его деклассировали за три минуты.
А где декласс был? До нокаута. Сколько там Алекс контролировал Махачева у сетки? Да, Махачев поймал ударом. Красавец. Нокаут года. Но не было уничтожения каждую секунду боя
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Без полноценного лагеря против элитного бойца шансов было мало
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Прикольно видеть что Ислам оба боя затащил в стойке .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Герман Сергеевич
Почему в новости написано экс-чемпион?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
il buono
Справедливости ради, не было доминирования в этом раунде. Волк хорошо боролся в стойке. Но иногда бойцов ловят. Здесь это произошло. Отсутствие лагеря, резкая весосгонка, возраст дополнительно сказались на Алексе .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JackD
Почему написано, что волк экс чемпион ufc?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Дмитрий Снегирёв
Деньги
Но он вроде заявил что на кону были не только деньги?, ну не знаю лучше бы не проигрывал чем заработать денег и проиграть может ошибаюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Но он вроде заявил что на кону были не только деньги?, ну не знаю лучше бы не проигрывал чем заработать денег и проиграть может ошибаюсь
Ну Алекс ниче не терял ведь) заработал хорошие деньги, если это был не титульный бой или титул за 66 кг, то он не согласился на коротком уведомлении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ mqh9pzrxgf
Ну Алекс ниче не терял ведь) заработал хорошие деньги, если это был не титульный бой или титул за 66 кг, то он не согласился на коротком уведомлении
Тоже верно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
inmotion
Ответ Герман Сергеевич
Почему в новости написано экс-чемпион?
спортс)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий