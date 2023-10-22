Александр Волкановски: «Махачев меня поймал хай-киком. Отдаю ему должное. Возможно, что этот реванш – глупое решение»

Александр Волкановски прокомментировал поражение от Ислама Махачева.

«Он меня поймал. Отдаю ему должное.

Я отлично чувствовал себя перед боем. Был готов и заряжен на бой, но что тут скажешь – Ислам поймал меня этим ударом в голову.

Не хочу придумывать оправдания. Подготовка всегда важно, но я сам решил согласиться на бой. Так бывает, что принимаешь решение, а потом жалеешь о нем. Мне это было нужно. На кону было гораздо большее, чем деньги. Не знаю, возможно, что этот реванш – глупое решение – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски.

Напомним, что Махачев победил Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение австралийца от Ислама за год.

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