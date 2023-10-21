Конор Макгрегор не удивлен пропущенным Александром Волкановски хайкиком.

«Он всегда пропускал такие удары, когда дрался с левшой», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение Волкановски от Махачева за год.

Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

Вау, Махачев вырубил Волкановски в первом раунде – идеальная защита титула!