Конор – о поражении Волкановски: «Он всегда пропускал хайкики, когда дрался с левшой»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор не удивлен пропущенным Александром Волкановски хайкиком.

«Он всегда пропускал такие удары, когда дрался с левшой», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение Волкановски от Махачева за год.

Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

Вау, Махачев вырубил Волкановски в первом раунде – идеальная защита титула!

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21 комментарий

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Андрей Кумиров
Конор пропустил ещё один бокал😁
+33
-4
+29
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nagibator22
Этот всегда умный задним числом
+18
0
+18
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Weim
Придумал таки как примазаться)))
+8
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+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Андрей Кумиров
Конор пропустил ещё один бокал😁
Арсенального, а потом закусил Кузей Лакомкиным😎
+2
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Proper Chels
Ответ Андрей Кумиров
Ортега в какой то момент проблемы смог ему создать, но в итоге сил не хватило развить успех
Мендес его почти финишировал после простоя, но устал и сам лег.
+2
0
+2
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Джавез Тилл
Ответ Игорь Плетосу
Адриан Мартинс разве что, уже на 2й минуте🤫
Это было в 12 веке до н.э... 🤡
+2
0
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armageddon123456
Ответ Андрей Кумиров
Конор пропустил ещё один бокал😁
Но не хайкик, кек
+4
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Vantelman
Ответ Джавез Тилл
Жалко конечно наследие Волкановски🥺🥺 Хотя это никак не пошатнуло его подвиги в полулегком... Непоколебимый дух, уверенность в своих силах все это показал даже за эти пару минут Алекс!!! Кто еще до этого Махачеву такую оппозицию составлял в легком, все как веточки ложились как только Ислам начинал подножку ставить...
Так и волк в итоге лег как веточка
+3
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Андрей Кумиров
Ответ Олег Трофимов
А от кого он еще так пропускал?
Ортега в какой то момент проблемы смог ему создать, но в итоге сил не хватило развить успех
+1
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Андрей Макаров
Ответ Proper Chels
Мендес его почти финишировал после простоя, но устал и сам лег.
Да его и Макс по факту во 2 бою выиграл
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Олег Трофимов
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Реально скучно без Конора, в его время бои были интереснее
скучно, но раньше он побеждал и делал это красиво, а сейчас бы огребал бы будь здоров, кому это надо?
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alexander bakulin
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мнение настоящего эксперта подъехало. без чикена было никак не разобраться. но раз униженный порье скзаал, значит, так оно и есть.
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Мясоед7
А я всегда засыпал,когда меня душили добавил Конор
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Реально скучно без Конора, в его время бои были интереснее
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DenizKios
Конор обосрал бы любого проигравшего
На этот раз,, честь,, досталась Волку
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Игорь Плетосу
Ответ Джавез Тилл
Жалко конечно наследие Волкановски🥺🥺 Хотя это никак не пошатнуло его подвиги в полулегком... Непоколебимый дух, уверенность в своих силах все это показал даже за эти пару минут Алекс!!! Кто еще до этого Махачеву такую оппозицию составлял в легком, все как веточки ложились как только Ислам начинал подножку ставить...
Адриан Мартинс разве что, уже на 2й минуте🤫
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Олег Трофимов
А от кого он еще так пропускал?
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Джавез Тилл
Жалко конечно наследие Волкановски🥺🥺
Хотя это никак не пошатнуло его подвиги в полулегком... Непоколебимый дух, уверенность в своих силах все это показал даже за эти пару минут Алекс!!! Кто еще до этого Махачеву такую оппозицию составлял в легком, все как веточки ложились как только Ислам начинал подножку ставить...
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Андрей Кумиров
Ответ Proper Chels
Мендес его почти финишировал после простоя, но устал и сам лег.
как давно это было
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zzzeeerrrooo
Ответ alexander bakulin
мнение настоящего эксперта подъехало. без чикена было никак не разобраться. но раз униженный порье скзаал, значит, так оно и есть.
Отец ЮФС херни не скажет
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