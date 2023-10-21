Конор – о поражении Волкановски: «Он всегда пропускал хайкики, когда дрался с левшой»
Конор Макгрегор не удивлен пропущенным Александром Волкановски хайкиком.
«Он всегда пропускал такие удары, когда дрался с левшой», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение Волкановски от Махачева за год.
Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294
Вау, Махачев вырубил Волкановски в первом раунде – идеальная защита титула!
На этот раз,, честь,, досталась Волку
Хотя это никак не пошатнуло его подвиги в полулегком... Непоколебимый дух, уверенность в своих силах все это показал даже за эти пару минут Алекс!!! Кто еще до этого Махачеву такую оппозицию составлял в легком, все как веточки ложились как только Ислам начинал подножку ставить...