Ислам Махачев: «Я говорил, что в Абу-Даби будет все иначе. Эмираты – мой второй дом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал Абу-Даби вторым домом.

«У меня отличные тренеры и партнеры по залу. Мы всегда тренируемся, они всегда давят на меня. Я говорил, что тут будет иначе, чем в Австралии. Абу-Даби – мой второй дом, спасибо вам», – сказал Ислам Махачев, нокаутировавший Алекса Волкановски.

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14 комментариев

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alexander bakulin
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просто величайший легковес в истории.
чтобы подтвердить это официально, лишь пояс в полусреднем взять осталось.
мамкины шовинисты забились под шконку и рыдают.
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Timurbai
Ислам топ конечно, даже уже Волк признал это!
+24
-2
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Султанова Султанова
Торин Дубощит на щите! Классный гейм план, топовая команда все таки у Дагестана! У Торина нет шеи но огромная голова, вот у вместо удушающего получил хай в скворечник!
+18
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Олег Беляев
Работа над ошибками прошла шикарно!Уважение команде и Исламу! Идеальный настрой, рассудительность,хороший гейм план и физическая форма.
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Вася Енотов
Волк на коротком уведомлении не такой уж и волк). Второй дом не в счёт
+3
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hustla story
для Ислама в этом весе уже не осталось вызовов, можно подниматься и забирать 2 пояс, уверен что с Эдвардсом он сможет справиться
+2
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jam.football
Красава. Ушатал с ноги
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Евгений Цыбульников
Помню, поначалу многие сомневались в Исламе, мол, кого он побил, одни мешки. А сейчас он сокрушил одного из лучших p4p, а дальше, уверен, он заберёт ещё один пояс
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Алексей Смирнов
С ноги, красава)))
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ML26
Это ответ а многим «а вот у Хабиба не было достойной оппозиции, он дрался с одними ударниками ляляля». Если бы Хабиб до сих пор выступал, то у него рекорд был бы 35-0. Ислам просто продолжение его дела, даже улучшеное
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realsila
Всё таки Ислам не так много гоняет, думаю он будет даже легче в межсезонье чем порье, оливейра, гейджи.
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realsila
Ответ Вася Енотов
Волк на коротком уведомлении не такой уж и волк). Второй дом не в счёт
Ты видел как он разворачивал Ислама в клинче, у него нереальная физич сила
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