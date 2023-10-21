Ислам Махачев: «Я говорил, что в Абу-Даби будет все иначе. Эмираты – мой второй дом»

Ислам Махачев назвал Абу-Даби вторым домом.

«У меня отличные тренеры и партнеры по залу. Мы всегда тренируемся, они всегда давят на меня. Я говорил, что тут будет иначе, чем в Австралии. Абу-Даби – мой второй дом, спасибо вам», – сказал , нокаутировавший .

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