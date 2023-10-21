Махачев – о плане на бой с Волкановски: «Показывать лоу-кики и удары по телу, а затем выкинуть хай-кик»
Ислам Махачев раскрыл план на бой с Алексом Волкановски.
«Я показал ему свои лоукики, удары по телу, затем пошел хай-кик. Вот что мы тренировали последнюю пару месяцев под Оливейру, ничего не изменилось после назначения Волкановски. В этом был наш план», – сказал Ислам Махачев, нокаутировавший Алекса Волкановски в первом раунде на UFC 294.
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