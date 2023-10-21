Махачев – о плане на бой с Волкановски: «Показывать лоу-кики и удары по телу, а затем выкинуть хай-кик»

Ислам Махачев раскрыл план на бой с Алексом Волкановски.

«Я показал ему свои лоукики, удары по телу, затем пошел хай-кик. Вот что мы тренировали последнюю пару месяцев под Оливейру, ничего не изменилось после назначения Волкановски. В этом был наш план», – сказал , нокаутировавший в первом раунде на UFC 294.

Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

«Физически слабый, но самый послушный». Каким был юный Махачев – боялся даже смотреть в глаза старшим