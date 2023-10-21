Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

В главном поединке UFC 294 Ислам Махачев защищал чемпионский пояс легкого веса против Александра Волкановски.

Россиянин нокаутировал австралийца в первом раунде, повалив соперника с помощью левого хайкика, а затем добив.

Волкановски дважды за год проиграл Махачеву

Вау, Махачев вырубил Волкановски в первом раунде! Идеальная защита титула! Онлайн турнира года в UFC

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
summer-winter
Оливейра посмотрев бой подумал "пронесло"😆
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ма Из
от одного просмотра добивания голова может заболеть
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
Адесанья, Хукер… жду комментарий.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iron72
Ислам молодец, очень уверенно!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Siriusblack
Побить Эвардса и будет лучшим
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Ответ АланСмити
Адесанья, Хукер… жду комментарий.
скажут капельница помогла
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
помоему надо было сразу останавливать, Алекс был в глухом нокдауне, эти удары уже были по черепушке которая болталась туда сюда
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Суровый
Ответ berzerker
на самом деле, если Волк был бы чуть выше, то нокаута не было бы никакого. все же разница в антропометрии играет значительную роль.
Тогда бы Ислам его перевел и задушил.Не бывает одностороннего преимущества,везде есть плюсы и мину,и тем,как боец оперирует своими плюсами и минусами соперника-определяет класс бойца
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Mad
Ответ Siriusblack
Побить Эвардса и будет лучшим
Пожалуй даже превзойдет Хабиба,если победит. А бой ему чемпионский в полусреднем походу гарантирован.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Мадина Уйгурова
помоему надо было сразу останавливать, Алекс был в глухом нокдауне, эти удары уже были по черепушке которая болталась туда сюда
Бывало и восстанавливались после такого. Жаль, конечно, бойца, и лишнего урона никому не пожелаешь, но надо закрывать бой так, чтобы потом не было никаких отмазок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
berzerker
на самом деле, если Волк был бы чуть выше, то нокаута не было бы никакого. все же разница в антропометрии играет значительную роль.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cary
Ответ berzerker
на самом деле, если Волк был бы чуть выше, то нокаута не было бы никакого. все же разница в антропометрии играет значительную роль.
да но если не считается браток
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
F.Castro
ох как щяс начнут кидать разные оправдание болелы Волка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Енотов
Ответ АланСмити
Адесанья, Хукер… жду комментарий.
Вы слишком серьезно всё воспринимаете. Люди дают прогнозы и вполне могут ошибаться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
Красавчик!
https://youtu.be/RRsFtp3czGc?si=CshkvKm93m3pMNhy
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenizKios
План отца
Что тут еще сказать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
F.Castro
Ответ Мадина Уйгурова
скажут капельница помогла
нуу это уже было, может что-то новое накидают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ АланСмити
Адесанья, Хукер… жду комментарий.
Хукер всецело оправдывает свою фамилию по жизни. Не стоит ждать от него адекватности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ vadik161
Ну в 84 это слишком
Ну шанс есть. Условного Хермансона он бы съел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maricone
и этот карлик тут как тут...как тот турок, который лип к кубку мира аргентинцев.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
Ответ Maricone
и этот карлик тут как тут...как тот турок, который лип к кубку мира аргентинцев.
Ну он официально лицо ЮФС тащем-то, имеет право прилипать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadik161
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
А ведь побьёт, я думал Хабиб в таки залезает на 1-2 категорию выше, но там все сложилось не так, смерть отца да и весогонка, диета не тема Хабиба. У Ислама реально есть шанс забрать ещё 2 чемпионских пояса 77 и 84. Он же переедет там любого
Ну в 84 это слишком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Siriusblack
Побить Эвардса и будет лучшим
А ведь побьёт, я думал Хабиб в таки залезает на 1-2 категорию выше, но там все сложилось не так, смерть отца да и весогонка, диета не тема Хабиба.
У Ислама реально есть шанс забрать ещё 2 чемпионских пояса 77 и 84.
Он же переедет там любого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Team_Coach
В момент добивания, будто он сознание потерял или мне показалось?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавез Тилл
Жалко конечно наследие Волкановски🥺🥺
Хотя это никак не пошатнуло его подвиги в полулегком... Непоколебимый дух, уверенность в своих силах все это показал даже за эти пару минут Алекс!!! Кто еще до этого Махачеву такую оппозицию составлял в легком, все как веточки ложились как только Ислам начинал подножку ставить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
У кого нет телеги, видео здесь:
https://vk.com/wall-68881927_3437916
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий