Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

В главном поединке UFC 294 Ислам Махачев защищал чемпионский пояс легкого веса против Александра Волкановски.

Россиянин нокаутировал австралийца в первом раунде, повалив соперника с помощью левого хайкика, а затем добив.

Волкановски дважды за год проиграл Махачеву

Вау, Махачев вырубил Волкановски в первом раунде! Идеальная защита титула! Онлайн турнира года в UFC