Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294
В главном поединке UFC 294 Ислам Махачев защищал чемпионский пояс легкого веса против Александра Волкановски.
Россиянин нокаутировал австралийца в первом раунде, повалив соперника с помощью левого хайкика, а затем добив.
Волкановски дважды за год проиграл Махачеву
Вау, Махачев вырубил Волкановски в первом раунде! Идеальная защита титула! Онлайн турнира года в UFC
https://youtu.be/RRsFtp3czGc?si=CshkvKm93m3pMNhy
Что тут еще сказать
У Ислама реально есть шанс забрать ещё 2 чемпионских пояса 77 и 84.
Он же переедет там любого
Хотя это никак не пошатнуло его подвиги в полулегком... Непоколебимый дух, уверенность в своих силах все это показал даже за эти пару минут Алекс!!! Кто еще до этого Махачеву такую оппозицию составлял в легком, все как веточки ложились как только Ислам начинал подножку ставить...
https://vk.com/wall-68881927_3437916