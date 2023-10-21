Махачев обратился к жителям Палестины после победы над Волкановски: «Мы с вами»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поддержал жителей Палестины после победы над Волкановски.

«Победа или поражение – Альхамдулиллах. Я не праздную, потому что сумасшедшие вещи происходят. Палестина, мы с тобой. Остановите это. Всем спасибо, кто за меня болеет дома в России. Палестина, Сектор Газа, мы с вами», – сказал Ислам Махачев, нокаутировавший Алекса Волкановски.

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37 комментариев

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Таир Бакиев
Ответ Ovsyankin
Лица евреев на этом ЮФС представили?
Думается их в ОАЭ сейчас не так много.
+28
-3
+25
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Шамиль Магомедов
красавчик
+51
-28
+23
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Ovsyankin
Лица евреев на этом ЮФС представили?
+31
-15
+16
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Джавез Тилл
Ответ nurikkkk
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Итог:
Нурик вытащи насвай из под губы😂😂😂
+18
-6
+12
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Собутыльник Гаскойна
Насчет ХАМАСа он что думает?
+8
-5
+3
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&_Bishep_&
Ответ nurikkkk
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Ничего не отвернул. Махачеву уважение!
+8
-5
+3
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igor nn
Ответ Таир Бакиев
Думается их в ОАЭ сейчас не так много.
ОАЭ-главный союзник Израиля в регионе.У них договор о сотрудничестве есть
+4
-1
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Lynx.DP
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
100 тысяч в одной больнице? Она что размером с город?
+2
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Евгений Блажес
Ответ Магомед Ахмедов
он не думает о них, он просит остановить убийство , остановить кровопролитие мирных жителей а Палестине! остановить варварскую бомбардировку!
До этого 5000 ракет и нескольких тысяч фанатиков режущих головы не было? Их придумали?
+3
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Евгений Блажес
Ответ Мадина Уйгурова
вы требуете, чтобы Ислам осуждал ХАМАС, но сами ни разу не осудили за все эти года апартеид Израиля и их зверства.
Вы поддерживаете Хамас?
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Евгений Блажес
Ответ Мадина Уйгурова
вы требуете, чтобы Ислам осуждал ХАМАС, но сами ни разу не осудили за все эти года апартеид Израиля и их зверства.
Объясняю свою логику. Например: я христианин, и в какой-то момент с криком «за Иисуса!», на территорию условного Пакистана врывается несколько тысяч вооруженных людей. Они режут головы, насилуют, убивают, берут пленных. Я, как христианин, сразу же скажу о том, что эти лица никакого отношения не имеют к моей вере, что я осуждаю их. Что делаете вы? Начинаете рассказывать историю, искать причины и оправдывать эти зверства.
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Евгений Блажес
Ответ Lynx.DP
100 тысяч в одной больнице? Она что размером с город?
Ты хочешь добыть логику в уме этого создания?
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Rick Sorkin
Ответ Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Скоро выйдет новость, что Чимаев сказал на чеченском. Жди.
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Евгений Блажес
Ответ Мадина Уйгурова
вы требуете, чтобы Ислам осуждал ХАМАС, но сами ни разу не осудили за все эти года апартеид Израиля и их зверства.
Что было после нападения Хамаса? Какие-то больные устраивали салюты, поздравляли всех с тысячным убитым евреем, устраивали праздники. После этого мне рассказываете про апартеид? Да вы поехавшие убийцы, переживающие только за людей своего цвета, своей веры. Всех остальных резать и убивать для вас это достижение. Все потому что ничего другого вы делать не умеете
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Денис Давыдов
Ответ Евгений Блажес
Объясняю свою логику. Например: я христианин, и в какой-то момент с криком «за Иисуса!», на территорию условного Пакистана врывается несколько тысяч вооруженных людей. Они режут головы, насилуют, убивают, берут пленных. Я, как христианин, сразу же скажу о том, что эти лица никакого отношения не имеют к моей вере, что я осуждаю их. Что делаете вы? Начинаете рассказывать историю, искать причины и оправдывать эти зверства.
Да, но есть множество мусульман которое такое осуждают, как и любой радикальный ислам, так и воюющие в рядах ЦАХАЛ. Но конечно есть и такие...
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Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
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v6vngyr2dh
Ответ Евгений Блажес
Почему тот же Махачев (и множество известных мусульман) не осуждают террористов? Они поддерживают гражданских, не говоря ни слова о том, что уничтожать людей других взглядов, другой внешности неправильно.
Почему Россия не осуждает Талибан?
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Lynx.DP
Ответ seppblatter@mail.ru
Так еще не закончили считать
Ну тогда значит больница с размером страны)
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ivanzhu90
Ответ Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
УМНЕЕ))))))
Степашка, ты бы услышал перевод что он сказал на чеченском.

Умнее как раз оказался Ислам, ну это и по физиогномике видно, хоть это и псевдонаучно
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Денис Давыдов
Ответ Собутыльник Гаскойна
Насчет ХАМАСа он что думает?
как и любой поддерживающий "Палестину" тактично умолчал. Странно, что тоже не попросился туда. может хоть чуть умнее.
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San9
Ответ Муфа
А че Украину не поддержал?)
А должен был?) Да и Чимаев Украину не поддерживал, он имел в виду, что дети Украины, Сирии и тп всех волнуют, а на палестинских пофиг.
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Destro7451
Ответ San9
А должен был?) Да и Чимаев Украину не поддерживал, он имел в виду, что дети Украины, Сирии и тп всех волнуют, а на палестинских пофиг.
дети гибнут, на Украине на
привет Сан Саныч
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