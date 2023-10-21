Махачев обратился к жителям Палестины после победы над Волкановски: «Мы с вами»
Ислам Махачев поддержал жителей Палестины после победы над Волкановски.
«Победа или поражение – Альхамдулиллах. Я не праздную, потому что сумасшедшие вещи происходят. Палестина, мы с тобой. Остановите это. Всем спасибо, кто за меня болеет дома в России. Палестина, Сектор Газа, мы с вами», – сказал Ислам Махачев, нокаутировавший Алекса Волкановски.
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Нурик вытащи насвай из под губы😂😂😂
Степашка, ты бы услышал перевод что он сказал на чеченском.
Умнее как раз оказался Ислам, ну это и по физиогномике видно, хоть это и псевдонаучно
привет Сан Саныч