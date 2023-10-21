Ислам Махачев поддержал жителей Палестины после победы над Волкановски.

«Победа или поражение – Альхамдулиллах. Я не праздную, потому что сумасшедшие вещи происходят. Палестина, мы с тобой. Остановите это. Всем спасибо, кто за меня болеет дома в России. Палестина, Сектор Газа, мы с вами», – сказал , нокаутировавший .

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