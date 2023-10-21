Дана Уайт: «Если Волкановски победит Махачева, вы увидите трилогию»

Теги UFC Дана Уайт MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что открыт к трилогии между Махачевым и Волкановски.

«Это огромный бой для Волка и его наследия. Он на пути к званию одного из величайших бойцов всех времен, если взглянуть на его резюме.

Если Алекс победит Махачева в реванше, то вы увидите трилогию. Это будет важно для них обоих», – сказал президент UFC Дана Уайт.

А что, если Волкановски победит Махачева?

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3 комментария

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David Rigert
чистая коммерция.
+6
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+6
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Остап Бендер
Все понятно, до судейского лучше не доводить)
+6
-1
+5
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Большой Сэми
переводя на коммерческий язык:
хотелось бы победы Волка
+5
-1
+4
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