Дана Уайт: «Если Волкановски победит Махачева, вы увидите трилогию»
Дана Уайт заявил, что открыт к трилогии между Махачевым и Волкановски.
«Это огромный бой для Волка и его наследия. Он на пути к званию одного из величайших бойцов всех времен, если взглянуть на его резюме.
Если Алекс победит Махачева в реванше, то вы увидите трилогию. Это будет важно для них обоих», – сказал президент UFC Дана Уайт.
А что, если Волкановски победит Махачева?
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хотелось бы победы Волка