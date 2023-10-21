Виктория Дудакова призналась, что не сообщала о болезни в UFC из-за опасений в недопуске к поединку

Теги UFC MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова призналась, что врачи UFC не хотели допускать ее к бою.

«Я не думала, что у меня что-то серьезное. Мы пробовали все легальные способы, пили дорогущие антибактериальные, но ничего не помогало – нужны были антибиотики. Мы оттягивали, но потом было уже поздно.

Вчера мои менеджеры ругались с врачами UFC, потому что они говорили, что если бы знали раньше о моей болезни, то не выпустили бы меня на бой. Мы не хотели пить антибиотики и не хотели никому говорить, что есть такая проблема», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

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