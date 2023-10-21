Дудакова – о выходе под трек «Я русский»: «У меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все кайфовали»
Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню Shaman «Я русский».
«Вышла бы с российским флагом, если б разрешили? Конечно. У нас вообще многонациональная команда, у меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под «Я русский» и кайфовали с этой музыки», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.
Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.
Тяжелый бой русской красавицы в UFC: вышла под Shaman и победила, хотя кричала «Не получается»
Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC
И отдельно респект руководству юфс, что не прогибаются под повестку