Дудакова – о выходе под трек «Я русский»: «У меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все кайфовали»

Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню Shaman «Я русский».

«Вышла бы с российским флагом, если б разрешили? Конечно. У нас вообще многонациональная команда, у меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под «Я русский» и кайфовали с этой музыки», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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