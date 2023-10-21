Дудакова – о выходе под трек «Я русский»: «У меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все кайфовали»

Теги UFC MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова рассказала, почему выбрала для выхода песню Shaman «Я русский».

«Вышла бы с российским флагом, если б разрешили? Конечно. У нас вообще многонациональная команда, у меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под «Я русский» и кайфовали с этой музыки», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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15 комментариев

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Мадина Уйгурова
Не пойму за что ее хейтят русские
+22
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Крыс Пол
Русский человек вышел под русский народный хит. Что тут такого? Не вина Вики, что это музыку используют пропагандисты
+8
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Alex1104
Ответ Мадина Уйгурова
Не пойму за что ее хейтят русские
Половина с правого берега Днепра
+7
-3
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exzi-i
Ответ Мадина Уйгурова
Не пойму за что ее хейтят русские
Потому что степашки без роду и племени стыдятся своего происхождения, как видишь даже безобидная песня у них вызывает отвращение.
+6
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Александр Рыбаков
🥴
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Vićtor Diaź
По крайней мере это было очень необычно)
И отдельно респект руководству юфс, что не прогибаются под повестку
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Vićtor Diaź
Ответ Мадина Уйгурова
так не прогибаются, что запретили флаги выносить
Так запретили абсолютно всем, а не только россиянам ведь
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Cyle Rayner
Ответ Призрак Джона Готти
Вышла под "Ярусский", сделала дуа и перекрестилась слева-направо.
а принимается только если справа на лево? а дуа это мольба с перевода, христианам запрещено разве молиться богу?
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Борис _____
Ответ Мадина Уйгурова
так не прогибаются, что запретили флаги выносить
Мы же все понимаем, почему так получилось и почему как минимум на этом турнире это правильно. Или нет?
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Сергей Ли1990
Хотя бы песни не запрещены, вышла и победила, и слава Богу. Это же спорт, не война. Я на нее ставил приличную сумму на олимпбет кз, сыграло. Благодарен ее таланту побеждать. Желаю ей здравствовать и побеждать.
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Ruslan80
Ответ Призрак Джона Готти
Вышла под "Ярусский", сделала дуа и перекрестилась слева-направо.
Перекрестилась разве?
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Makeav
Ответ Мадина Уйгурова
Не пойму за что ее хейтят русские
Дредастный колхозан просто никому не нравится)
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