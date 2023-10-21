Виктория Дудакова: «У меня перед боем была истерика. На взвешивании заложило уши и болело сердце. Я с трудом восстановилась»

Дудакова рассказала о проблемах со здоровьем при подготовке к бою с Джин Ю Фрей.

«Я не сделала вес из-за стафилококка? Да, я очень плохо себя чувствовала. У меня был еще час, чтобы сделать вес. Но я понимала, что если сделаю еще 200 грамм, то точно не смогу выйти. У меня уже заложило уши, заболело сердце. Я с трудом восстановилась и не смогла набрать, как это делаю обычно. Спасибо Всевышнему, что дал мне победу.

У меня перед боем была просто истерика. Я настолько устала морально от этого всего, от этой постоянной боли... Я не могла спать, потому что эти фурункулы болят постоянно. Один день ты себя чувствуешь более-менее, а во второй ничего не можешь. Так продолжалось на протяжении месяца. Это было очень ментально тяжело.

До конца года точно не буду драться. Буду учить английский язык», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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