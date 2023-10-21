Виктория Дудакова: «У меня перед боем была истерика. На взвешивании заложило уши и болело сердце. Я с трудом восстановилась»

Теги UFC MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Дудакова рассказала о проблемах со здоровьем при подготовке к бою с Джин Ю Фрей.

«Я не сделала вес из-за стафилококка? Да, я очень плохо себя чувствовала. У меня был еще час, чтобы сделать вес. Но я понимала, что если сделаю еще 200 грамм, то точно не смогу выйти. У меня уже заложило уши, заболело сердце. Я с трудом восстановилась и не смогла набрать, как это делаю обычно. Спасибо Всевышнему, что дал мне победу.

У меня перед боем была просто истерика. Я настолько устала морально от этого всего, от этой постоянной боли... Я не могла спать, потому что эти фурункулы болят постоянно. Один день ты себя чувствуешь более-менее, а во второй ничего не можешь. Так продолжалось на протяжении месяца. Это было очень ментально тяжело.

До конца года точно не буду драться. Буду учить английский язык», – заявила боец UFC Виктория Дудакова.

Напомним, что Дудакова победила Фрей единогласным решением судей.

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18 комментариев

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Джавез Тилл
Ответ Мадина Уйгурова
эти фурункулы чирии вообще ужас, особенно в интимной зоне если, ужас. сочувствую Вике
Спасибо за подробности...
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Born is the King
Ответ We are Arsenal
Чудеса. Ты за 20 минут из девушки в женщину превратилась.
Обычно это занимает примерно 20 мин)
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Мадина Уйгурова
Ответ We are Arsenal
Комментарий удален модератором
Ты зачем пишешь девушке? Потупляй взор и проходи мимо. Пишешь про сабр и бисмилля и одновременно с этим обращаешься напрямую к девушке, которая тебе не знакома. Ты видимо один из тех, кто после намаза в мечети едет в Европейский и там смотрит под юбки делая ц ц ц ц ц девушкам.
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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
ты продолжаешь написывать незнакомой женщине
Чудеса. Ты за 20 минут из девушки в женщину превратилась.
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Егор Крид58
Ответ Мадина Уйгурова
Ты зачем пишешь девушке? Потупляй взор и проходи мимо. Пишешь про сабр и бисмилля и одновременно с этим обращаешься напрямую к девушке, которая тебе не знакома. Ты видимо один из тех, кто после намаза в мечети едет в Европейский и там смотрит под юбки делая ц ц ц ц ц девушкам.
ну кто-то же должен сделать тебе замечание, раз ты не видишь границ, не важно мусульманка или нет, зачем такие подробности здесь писать
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Егор Крид58
Ответ Мадина Уйгурова
забавно, что я процитировала Дудакову просто с предыдущей новости.или если это процитировала я, а не мужик, то это фу? не вы ли боритесь со средневековым исламом где у женщины нет прав?
хорошо вечера
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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
Найди сестру какую-то и пусть она мне пишет
Ты неадекватно на замечания реагируешь. Я очень мягко и вежливо тебе его сделал. Ты не в ту степь идешь.
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Владимир Виртуалкин
Ответ Born is the King
Всё ты знаешь
это она и есть
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Джавез Тилл
Нам зрителям тоже уши заложило, незадолго до боя...😁
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We are Arsenal
Ответ Born is the King
Обычно это занимает примерно 20 мин)
Ухахахаха «сом вац шу нуц»
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Мадина Уйгурова
Ответ We are Arsenal
Ты неадекватно на замечания реагируешь. Я очень мягко и вежливо тебе его сделал. Ты не в ту степь идешь.
ты продолжаешь написывать незнакомой женщине
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Костя Кот
Ответ Мадина Уйгурова
эти фурункулы чирии вообще ужас, особенно в интимной зоне если, ужас. сочувствую Вике
держи в курсе
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Мадина Уйгурова
Ответ We are Arsenal
Да я не святой. Но где я должен потуплять взор здесь на сайте? Не перегибай. Ну ты правда дискредитируешь себя в первую очередь. В Европейский не езжу, в Краснодаре в Галерею ездил лет 12-13 назад)
Найди сестру какую-то и пусть она мне пишет
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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
Ты зачем пишешь девушке? Потупляй взор и проходи мимо. Пишешь про сабр и бисмилля и одновременно с этим обращаешься напрямую к девушке, которая тебе не знакома. Ты видимо один из тех, кто после намаза в мечети едет в Европейский и там смотрит под юбки делая ц ц ц ц ц девушкам.
Да я не святой. Но где я должен потуплять взор здесь на сайте? Не перегибай. Ну ты правда дискредитируешь себя в первую очередь. В Европейский не езжу, в Краснодаре в Галерею ездил лет 12-13 назад)
+1
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Мадина Уйгурова
Ответ Джавез Тилл
Спасибо за подробности...
предыдущая новость от самой Дудаковой вообще-то в подробностях, я тут причем
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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
эти фурункулы чирии вообще ужас, особенно в интимной зоне если, ужас. сочувствую Вике
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Born is the King
Ответ Мадина Уйгурова
эти фурункулы чирии вообще ужас, особенно в интимной зоне если, ужас. сочувствую Вике
Всё ты знаешь
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