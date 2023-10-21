Тренер Дудаковой рассказал о проваленном взвешивании: «99% спортсменов в таком состоянии давно снялись бы»

Теги UFC минимальный вес MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Тренер Виктории Дудаковой назвал причину проваленного взвешивания.

«Есть болячка одна, пока не хотел бы о ней говорить, 99% спортсменов в таком состоянии давно снялись бы, но Вика — боец. Доехали мы, можно сказать.

Мы сначала бегали, все отлично было. Она 45 минут бежала, потом лежала в полотенцах. Но потом она в лифте потеряла сознание, мы даже камеру попросили выключить, там ваши коллеги снимали.

Потом мы сделали три сауны по 25 минут. Я вижу, что пот просто не идет. Смысл? У нее не то состояние было, чтобы ее добивать. Полфунта осталось. Ну, пусть заберут 20% от гонорара, мы здесь не за деньгами, а для истории», – сказал тренер Виктории Дудаковой Гансали Гансалиев.

Напомним, что 21 октября Дудакова подерется с Джин Ю Фрей в предварительном карде UFC 294.

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3 комментария

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We are Arsenal
Ответ Мадина Уйгурова
ужасно, когда "эти дни" выпадают на соревнования,понимаю Вику ((
Сац, ху йуьйц ахь 😁🤦🏻‍♂️ цх1а жим оьзд хила
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Адам Нинуху
Ответ Мадина Уйгурова
ужасно, когда "эти дни" выпадают на соревнования,понимаю Вику ((
а тебе надо обязательно подчеркнуть что у неё эти дни зачем вообще нам это нужно знать
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