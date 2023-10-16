Фьюри – об Усике: «Я разберусь с этим карликом. Смахну его со своего плеча, словно это капелька дождя»

Тайсон Фьюри заявил, что не думает о поединке с Александром Усиком.

«Я попробую нокаутировать Нганну в первом раунде.

Усик? Сейчас он меня не сильно беспокоит, потому что я должен разобраться с долбанным Фрэнсисом. После этого поединка, мы будем играть, как Донки Конг. Я разберусь с этим карликом. Смахну его со своего плеча, словно это капелька дождя.

Моя подготовка к Нганну заняла почти 12 недель. Обычно я тренируюсь всего четыре или пять, но я не занимался целый год. За четыре недели я сбросил по ощущениям 70 кг только за счет кето-диеты», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Отец Фьюри: «Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы»

IBF официально обновила рейтинг тяжеловесов: в случае лишения титула победителя боя Усик – Фьюри первым претендентом будет Хргович. Джошуа – третий