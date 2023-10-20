Фьюри не собирается завершать карьеру: «Планирую подписать контракт на 10 боев»

Тайсон Фьюри не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Планирую подписать контракт на 10 боев. Это делает меня чертовски счастливым, я люблю драться. Было бы глупо уйти, ведь сейчас я зарабатываю миллионы и получаю от всего этого массу удовольствия.

Пока я тут, бокс остается интересным. Когда я уйду, боксу настанет конец», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

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