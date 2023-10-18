Усик будет присутствовать на поединке Фьюри и Нганну

Александр Усик будет присутствовать на поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Для Тайсона этот бой – булка с маслом. Конечно, люди говорят, что может бахнуть. Теоретически это возможно. Но Тайсон – это двухметровый гигант, который занимается боксом уже 20 лет. Я считаю, что он уверенно победит Нганну. Почти не напрягаясь.

Да, я приеду на поединок. Хочу увидеть это своими глазам. Проморолики и раскрутка боя – все это выглядит круто. Для людей это шоу, но для профессиональных спортсменов – совсем другое», – сказал чемпион мира по боксу в видео, опубликованном на его ютуб-канале.

Бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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