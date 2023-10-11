Отец Фьюри: «Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Отец Фьюри прокомментировал анонс боя между Тайсоном и Александром Усиком.

«Усику повезло получить шанс после того, что произошло в поединке с Даниэлем Дюбуа. Потому что именно Дюбуа должен был стать чемпионом мира.

Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы, но руководство Саудовской Аравии хочет увидеть этот поединок. Саудовцы заплатили за это, поэтому бой состоится», – сказал Джон Фьюри.

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком может пройти 23 декабря или в январе следующего года. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.

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3 комментария

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leon01
Это не повод Фьюри расслаблять булки
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Костя Кот
Ответ MihuS
трУсик сольётся в последний момент, мне так кажется..
крестись
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