Отец Фьюри: «Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы»

Отец Фьюри прокомментировал анонс боя между Тайсоном и Александром Усиком.

«Усику повезло получить шанс после того, что произошло в поединке с . Потому что именно Дюбуа должен был стать чемпионом мира.

Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы, но руководство Саудовской Аравии хочет увидеть этот поединок. Саудовцы заплатили за это, поэтому бой состоится», – сказал Джон Фьюри.

Объединительный поединок между Фьюри и может пройти 23 декабря или в январе следующего года. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.

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