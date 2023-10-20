Боец Bellator Кадимагомедов: «Если бы Хабиб остался в вольной борьбе, то стал бы трехкратным олимпийским чемпионом»

Боец Bellator Магомедхабиб Кадимагомедов верит, что добился бы больших успехов в вольной борьбе.

«Если Хабиб и Ислам прямо сейчас будут бороться по вольной, конечно, это глупо представлять даже. Где вольная борьба, где MMA, это два разных профессиональных вида спорта.

Но я всегда говорил, если бы с детства они столько времени проводили в борьбе, то они добились бы такого же результата. Не просто так становятся чемпионами , не просто так становятся великими бойцами.

Они всю жизнь тренируются, полностью отдаются своему делу. Я думаю, Хабиб минимум был бы двукратным, трехкратным олимпийским чемпионом, и так же », – сказал боец Bellator и серебряный призер ОИ в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

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