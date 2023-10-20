Боец Bellator Кадимагомедов: «Если бы Хабиб остался в вольной борьбе, то стал бы трехкратным олимпийским чемпионом»

Теги Хабиб Нурмагомедов Магомедхабиб Кадимагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Боец Bellator Магомедхабиб Кадимагомедов верит, что Хабиб Нурмагомедов добился бы больших успехов в вольной борьбе.

«Если Хабиб и Ислам прямо сейчас будут бороться по вольной, конечно, это глупо представлять даже. Где вольная борьба, где MMA, это два разных профессиональных вида спорта.

Но я всегда говорил, если бы с детства они столько времени проводили в борьбе, то они добились бы такого же результата. Не просто так становятся чемпионами UFC, не просто так становятся великими бойцами.

Они всю жизнь тренируются, полностью отдаются своему делу. Я думаю, Хабиб минимум был бы двукратным, трехкратным олимпийским чемпионом, и так же Ислам Махачев», – сказал боец Bellator и серебряный призер ОИ в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

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2 комментария

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Алексей Иванов
Далеко не факт,по сути в мма он побеждал соперников вообще с нулевой борьбой Майкл Джонсон,Хорчер,Барбоза там нулевая защита,тот же Конор его маленький Мендес валял очень легко,смешно их сравнивать с олимпийскими борцами,с тем же Тибау у Хабиба борьба вообще не зашла
+7
-1
+6
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Михаил Синица
если бы бабушка была дедушкой, то.....
+3
-2
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