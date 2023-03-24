Боец Bellator Кадимагомедов: «Промоушен хочет, чтобы я поехал на Олимпиаду»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал об условиях соглашения с .

«Я подписал этот контракт еще и потому, что они [Bellator] заинтересованы в том, чтобы я поехал на Олимпиаду. Чтобы я поборолся.

Они меня спрашивали: «Собираешься на Олимпиаду?» Я сказал, что собираюсь. Есть у меня такая задача. Они рады, что боец их лиги будет выступать на Олимпийских играх», – сказал Кадимагомедов.

Призер ОИ Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator