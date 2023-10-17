Ислам Махачев: «Смог бы Хабиб сейчас победить Стрикленда? 100%»
Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов смог бы победить Шона Стрикленда.
«Смог бы Хабиб победить Шона Стрикленда? 100%. Я уверен в этом, что он мог бы его побить. Потому что Хабиб тренируется, он сейчас мог бы выйти.
Как он завершил карьеру, он с тех пор тренируется каждый день, не пропуская. Понятно, что в перелетах он не занимается. Здесь он довольно хорошо вес скинул, находится в неплохой форме.
Хабиб бы давил Стрикленда, у него сейчас и физика совсем по-другому ощущается, качается много, из-за этого вес прибавил. Думаю, физически он еще сильнее стал крепче», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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