Махачев – о тренировках под началом Хабиба: «Он гоняет нас каждый день»

Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова.

«Лагерь проходит очень хорошо, с нами тренер . Он гоняет нас каждый день. Форма отличная, я готов.

Когда ты готов, тебе не так важно, кто выйдет против тебя. Если ты чемпион, ты должен быть готов биться с любым», – сказал чемпион UFC в легком весе .

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