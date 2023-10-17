Махачев – о тренировках под началом Хабиба: «Он гоняет нас каждый день»
Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова.
«Лагерь проходит очень хорошо, с нами тренер Хабиб. Он гоняет нас каждый день. Форма отличная, я готов.
Когда ты готов, тебе не так важно, кто выйдет против тебя. Если ты чемпион, ты должен быть готов биться с любым», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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