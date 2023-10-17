Махачев – о тренировках под началом Хабиба: «Он гоняет нас каждый день»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова.

«Лагерь проходит очень хорошо, с нами тренер Хабиб. Он гоняет нас каждый день. Форма отличная, я готов.

Когда ты готов, тебе не так важно, кто выйдет против тебя. Если ты чемпион, ты должен быть готов биться с любым», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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1 комментарий

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Вячеслав Тотров
гоняет вас,чтобы ты в субботу гонял лысого
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