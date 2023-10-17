Махачев объяснил, почему не дерется в агрессивном стиле Хабиба: «У него этот прессинг появился еще в детстве»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев объяснил, почему не перенял прессинг у Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба это как-то в детстве появился этот стиль. У него раньше, посмотрите его первые бои, не было стойки, и он этим прессингом искал вариант для прохода в ноги.

И это сохранилось, плюс стойка добавилась. Поэтому так все и сложилось», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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