Махачев объяснил, почему не дерется в агрессивном стиле Хабиба: «У него этот прессинг появился еще в детстве»
Ислам Махачев объяснил, почему не перенял прессинг у Хабиба Нурмагомедова.
«У Хабиба это как-то в детстве появился этот стиль. У него раньше, посмотрите его первые бои, не было стойки, и он этим прессингом искал вариант для прохода в ноги.
И это сохранилось, плюс стойка добавилась. Поэтому так все и сложилось», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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