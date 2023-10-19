Джонс ответил Махачеву, который не считает Джона лидером P4P: «Хабиби, всего хорошего. Пусть в Абу-Даби победит сильнейший»
Джон Джонс пожелал Исламу Махачеву удачи в бою с Алексом Волкановски.
Напомним, что Ислам Махачев раскритиковал UFC за возвращение Джона Джонса на первую строчку рейтинга P4P за победу над Сирилом Ганом
«Хабиби, всего хорошего. Что касается боя, то пусть победит сильнейший. Я просто говорил о жизни.
Ислам недавно сделал несколько негативных комментариев. Не нужно реагировать на такое. У меня сейчас есть дела поважнее», – написал в соцсетях чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Джон Джонс.
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