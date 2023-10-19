Джонс ответил Махачеву, который не считает Джона лидером P4P: «Хабиби, всего хорошего. Пусть в Абу-Даби победит сильнейший»

Джон Джонс пожелал Исламу Махачеву удачи в бою с Алексом Волкановски.

Напомним, что раскритиковал UFC за возвращение Джона Джонса на первую строчку рейтинга P4P за победу над

«Хабиби, всего хорошего. Что касается боя, то пусть победит сильнейший. Я просто говорил о жизни.

Ислам недавно сделал несколько негативных комментариев. Не нужно реагировать на такое. У меня сейчас есть дела поважнее», – написал в соцсетях чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Джон Джонс.

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