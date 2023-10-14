Махачев – о желании Милохина подраться с братом Хабиба: «Он и после боя с Хасбиком попадет в больницу»
Ислам Махачев пошутил о желании Дани Милохина подраться с братом Хабиба.
«Человек сказал это для хайпа. Если бы он просто назвал какого-то бойца, на это бы никто не обратил внимания. Но он знает, что такое хайп и как двигаться в этом направлении.
О вызове брата Хабиба даже размышлять не стоит. Как бы закончился бой Милохина с Хасбиком? Блогер бы попал в больницу. Хасбику тяжело пройти в ноги», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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