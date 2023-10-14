Махачев – о желании Милохина подраться с братом Хабиба: «Он и после боя с Хасбиком попадет в больницу»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Даня Милохин Хасбик Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев пошутил о желании Дани Милохина подраться с братом Хабиба.

«Человек сказал это для хайпа. Если бы он просто назвал какого-то бойца, на это бы никто не обратил внимания. Но он знает, что такое хайп и как двигаться в этом направлении.

О вызове брата Хабиба даже размышлять не стоит. Как бы закончился бой Милохина с Хасбиком? Блогер бы попал в больницу. Хасбику тяжело пройти в ноги», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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5 комментариев

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Джони Му
Юмор на уровне)))
+7
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Orbital 82
Махач которого мы заслужили)
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Костя Кот
рычаг локтя от Хасбика в первом раунде.
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dedpihto59
Улыбнуло😀‼️
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ɔculpa
Про проход в ноги смешно)
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