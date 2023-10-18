Немков – о бое Махачева и Волкановски: «Конечно, Ислам – фаворит. Неизвестно, в какой форме находится Алекс»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Вадим Немков Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Кончено, фаворит – Махачев! Он долго готовился к поединку. А в какой форме находится Волкановски – неизвестно. Чего стоит опасаться Исламу? А что ему опасаться? У него все есть: борьба, ударка, все в его арсенале есть.

Как пройдет бой? Честно, не могу сказать. Повторюсь, мы точно не знаем, в какой форме Алекс, поэтому может быть любое развитие событий», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

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