Представлен официальный постер UFC 295

UFC опубликовал официальный постер 295-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Главным событием станет титульный поединок в тяжелом весе между и .

В соглавном событии и подерутся за вакантный пояс в полутяжелом весе.

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