Представлен официальный постер UFC 295

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Иржи Прохазка Алекс Перейра Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный постер 295-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Главным событием станет титульный поединок в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

В соглавном событии Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за вакантный пояс в полутяжелом весе.

Миочич – о завершении карьеры: «Сейчас я думаю только о бое с Джонсом, а затем все решу»

Джонс – о бое с Миочичем: «У него есть яйца. Стипе не так молод, но он мужик»

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