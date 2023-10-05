Представлен официальный постер UFC 295
UFC опубликовал официальный постер 295-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.
Главным событием станет титульный поединок в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
В соглавном событии Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за вакантный пояс в полутяжелом весе.
Миочич – о завершении карьеры: «Сейчас я думаю только о бое с Джонсом, а затем все решу»
Джонс – о бое с Миочичем: «У него есть яйца. Стипе не так молод, но он мужик»
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