Ислам Махачев: «Волкановски дал мне самый тяжелый бой в жизни. Разбирающиеся в MMA знают, что я выиграл единогласным решением»

Махачев назвал первый поединок с Волкановски «самым тяжелым в жизни».

«Я с большой гордостью представляю Дагестан. До Хабиба, можно сказать, вообще никто не знал об этом регионе. Я вдохновляю людей из Дагестана тем, что иду за своей мечтой.

В первый раз мы вызвали Алекса Волкановски, потому что он был лучшим бойцом промоушена. Он дал мне самый тяжелый бой в жизни, потому что я впервые дрался пять раундов. Но я наносил очень жесткие удары, переводил его, забирал спину.

Спросите у него, что он сделал, чтобы выиграть этот бой? Некоторые говорят, что это был близкий бой, вспоминая лишь последнюю минуту, но те, кто разбирается в ММА, знают, что я выиграл единогласным решением», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев готовится ко второй защите титула UFC: 21 октября он проведет реванш против Александра Волкановски.

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