Мокаев – о травме колена: «Ты должен рисковать, если выступаешь на высоком уровне»

Мухаммад Мокаев рассказал, почему никогда не постучит в знак сдачи во время боя.

«Я не считаю, что стучать для сдачи – это плохо. Не хочу, чтобы молодые бойцы брали с меня пример. Но ты должен рисковать, если выступаешь на таком высоком уровне. Ты должен отличаться от остальных», – написал боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев в соцсетях.

На турнире UFC 286 Мокаев победил Жафела Фильо. В третьем раунде поединка Мокаев попался на болевой прием, но отказался стучать в знак сдачи.

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