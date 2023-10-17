Махачев рассказал, что ему предлагали выступать за ОАЭ: «Мы сказали, что представляем Россию»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев рассказал, что отклонил предложение представлять ОАЭ в UFC.

«Предлагали ли драться за ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты.

Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 21 октября подерется в Алексом Волкановски.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Махачев объяснил, почему не дерется в агрессивном стиле Хабиба: «У него этот прессинг появился еще в детстве»

Опрос

Махачев превзойдет Хабиба в UFC?
2221 голос
Да
58%
Ислам Махачев
Нет
42%
Хабиб Нурмагомедов

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
красавчик
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zeitgeist Zeppelin
Молодцы.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
Ответ IrbIS
Комментарий скрыт
твой коммент - фиаско
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilthyFrank
Теперь мы знаем почему Чимаев теперь выступает за ОАЭ)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Ответ FilthyFrank
Теперь мы знаем почему Чимаев теперь выступает за ОАЭ)
И что особенно забавно, ОАЭ ведь осудили ХАМАС, потребовали от Сирии не вмешиваться в конфликт, да и вообще в отношениях с Израилем у них все шито-крыто.

Как это вяжется с негативом к Израилю со стороны Чимаева и поддержкой Палестины - непонятно. То ли он вообще не разбирается, то ли деньги не пахнут).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий