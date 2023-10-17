Ислам Махачев рассказал, что отклонил предложение представлять ОАЭ в UFC.

«Предлагали ли драться за ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты.

Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась», – сказал чемпион UFC в легком весе , который 21 октября подерется в .

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