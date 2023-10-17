Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Волкановски: «Ислам пахал 100 дней, теперь вся тяжелая работа сделана»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что тренировочный лагерь Ислама Махачева завершен.
«Если честно, кэмп Ислама прошел потрясающе. Когда до поединка было 100 дней, он начал пахать.
И пахал до сегодняшнего дня: сегодня [интервью было записано 14 октября] был последний тяжелый спарринг. Так что вся тяжелая работа сделана», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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