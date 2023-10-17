Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Волкановски: «Ислам пахал 100 дней, теперь вся тяжелая работа сделана»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что тренировочный лагерь Ислама Махачева завершен.

«Если честно, кэмп Ислама прошел потрясающе. Когда до поединка было 100 дней, он начал пахать.

И пахал до сегодняшнего дня: сегодня [интервью было записано 14 октября] был последний тяжелый спарринг. Так что вся тяжелая работа сделана», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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1 комментарий

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Евгений Цыбульников
Ещё одна тяжёлая работа всё-таки осталась
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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