Боб Арум предостерег Тайсона Фьюри: «Ему следует опасаться невероятной правой руки Нганну»
Боб Арум похвалил Майка Тайсона за тренировки Фрэнсиса Нганну.
«Майк Тайсон отлично тренирует и обучает Фрэнсиса Нганну. Я предупредил Тайсона Фьюри, чтобы он был очень осторожен, особенно против невероятной правой руки Нганну», – написал в соцсетях босс Top Rank Боб Арум.
Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.
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