Боб Арум предостерег Тайсона Фьюри: «Ему следует опасаться невероятной правой руки Нганну»

Теги Майк Тайсон Боб Арум Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Боб Арум похвалил Майка Тайсона за тренировки Фрэнсиса Нганну.

«Майк Тайсон отлично тренирует и обучает Фрэнсиса Нганну. Я предупредил Тайсона Фьюри, чтобы он был очень осторожен, особенно против невероятной правой руки Нганну», – написал в соцсетях босс Top Rank Боб Арум.

Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

Фьюри – об Усике: «Я разберусь с этим карликом. Смахну его со своего плеча, словно это капелька дождя»

Майкл Биспинг: «Фьюри не воспринимает Нганну всерьез. Это унизительно»

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1 комментарий

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Сергей Лапостер
Нгану тоже нужно быть осторожным. Тайсон отлично ловит на ошибках, особенно когда размен идет
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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