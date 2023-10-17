Боб Арум предостерег Тайсона Фьюри: «Ему следует опасаться невероятной правой руки Нганну»

Боб Арум похвалил Майка Тайсона за тренировки Фрэнсиса Нганну.

« отлично тренирует и обучает . Я предупредил Тайсона Фьюри, чтобы он был очень осторожен, особенно против невероятной правой руки Нганну», – написал в соцсетях босс Top Rank Боб Арум.

Напомним, что 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

Фьюри – об Усике: «Я разберусь с этим карликом. Смахну его со своего плеча, словно это капелька дождя»

Майкл Биспинг: «Фьюри не воспринимает Нганну всерьез. Это унизительно»