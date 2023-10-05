Майкл Биспинг: «Фьюри не воспринимает Нганну всерьез. Это унизительно»
Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
«Это унизительно. Фьюри не воспринимает Нганну всерьез, не проявляет ни малейшего уважения к угрозе со стороны Фрэнсиса. Он уже подписал контракт на следующий бой.
Да, Нганну не боксер, а боец ММА. Он не такой высокий, не такой быстрый. Но у него тяжелый удар, он умеет вырубать людей. Не совершает ли Фьюри огромную ошибку? Никогда нельзя недооценивать соперника», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
Фьюри за два месяца подерется и с Нганну, и с Усиком. Нормально ли это и что может пойти не так?
Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?
То же самое будет и в бою с Фьюри- ни догнать ,ни донести свою плюху ,у него не получится. Впрочем, даже если получится, то цыгана он одним ударом не вырубит, а сериями работать его старый Майк вряд ли успел научить.