Майкл Биспинг: «Фьюри не воспринимает Нганну всерьез. Это унизительно»

Теги Майкл Биспинг Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Это унизительно. Фьюри не воспринимает Нганну всерьез, не проявляет ни малейшего уважения к угрозе со стороны Фрэнсиса. Он уже подписал контракт на следующий бой.

Да, Нганну не боксер, а боец ММА. Он не такой высокий, не такой быстрый. Но у него тяжелый удар, он умеет вырубать людей. Не совершает ли Фьюри огромную ошибку? Никогда нельзя недооценивать соперника», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Фьюри за два месяца подерется и с Нганну, и с Усиком. Нормально ли это и что может пойти не так?

Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?

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2 комментария

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Orson2074
Нганну спасался в борьбе(!!) в своем бое против довольно техничного Гана, ибо не мог ни догнать, ни донести удар.
То же самое будет и в бою с Фьюри- ни догнать ,ни донести свою плюху ,у него не получится. Впрочем, даже если получится, то цыгана он одним ударом не вырубит, а сериями работать его старый Майк вряд ли успел научить.
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Халид Бин Валид
Нганну пойдет спать. Этот ирландец очень опасен.
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