Майкл Биспинг: «Фьюри не воспринимает Нганну всерьез. Это унизительно»

Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Это унизительно. не воспринимает всерьез, не проявляет ни малейшего уважения к угрозе со стороны Фрэнсиса. Он уже подписал контракт на следующий бой.

Да, Нганну не боксер, а боец ММА. Он не такой высокий, не такой быстрый. Но у него тяжелый удар, он умеет вырубать людей. Не совершает ли Фьюри огромную ошибку? Никогда нельзя недооценивать соперника», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Фьюри за два месяца подерется и с Нганну, и с Усиком. Нормально ли это и что может пойти не так?

Сколько Фьюри и Нганну заработают за бой в Саудовской Аравии?