Чимаев – явный фаворит претендентского боя с Усманом на UFC 294

Пауло Коста заразился стафилококком и снялся с боя против Хамзата Чимаева на UFC 294.

Новым соперником Чимаева стал Камару Усман. В двух последних поединках нигериец дрался с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе – оба проиграл.

Чимаев считается явным фаворитом боя с Усманом. На его победу дают коэффициент 1.36.

Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби. Ожидается, что победитель боя подерется с Шоном Стриклендом за чемпионский пояс UFC в среднем весе.

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