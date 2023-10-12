Чимаев – явный фаворит претендентского боя с Усманом на UFC 294
Пауло Коста заразился стафилококком и снялся с боя против Хамзата Чимаева на UFC 294.
Новым соперником Чимаева стал Камару Усман. В двух последних поединках нигериец дрался с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе – оба проиграл.
Чимаев считается явным фаворитом боя с Усманом. На его победу дают коэффициент 1.36.
Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби. Ожидается, что победитель боя подерется с Шоном Стриклендом за чемпионский пояс UFC в среднем весе.
В исламе запрещено все азартное – но люди делают ставки. Как это возможно?
Комментарии