Волкановски – о поединке Чимаев – Усман: «Если Камару подведет дыхалка, то его ждет тяжелый нокаут»

Теги UFC MMA Камару Усман Александр Волкановски Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка Чимаев – Усман.

«Усман и Чимаев подерутся на UFC 294 – это невероятно. Безумие, я не могу поверить, что сам приму участие в турнире.

Вероятно, что Камару или Хамзата в следующий раз ждет титульник. Чимаев против Стрикленда – лютый бой. Но и вариант с Усманом хорош, потому что он уже побеждал Шона в полусреднем весе.

Уважение Чимаеву, потому что он принял серьезный бой. Мы знаем, что у Усмана отличная защита от тейкдаунов. У Колби Ковингтона были большие проблемы с Камару – он пытался его повалить, но ничего не получалось. По-моему, Усман даже сам проводил тейкдауны, так что нам стоит ожидать поединок в стойке.

Чимаев будет агрессивен. Я не знаю, как долго тренировался Усман, но Хамзат обладает большой скоростью. Я не знаю, кто победит, но думаю, что бой пройдет в стойке. Если Камару подведет дыхалка, то его ждет тяжелый нокаут», – заявил чемпион UFC Александр Волкановски.

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4 комментария

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jackson_07
Уважение Чимаеву который уже полгода минимум готовится к бою, или Усману который принял бой за 10-12 дней до боя!?)
+11
-2
+9
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Костя Кот
Ответ jackson_07
Уважение Чимаеву который уже полгода минимум готовится к бою, или Усману который принял бой за 10-12 дней до боя!?)
уважение волку и усману
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