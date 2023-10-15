Волкановски – о поединке Чимаев – Усман: «Если Камару подведет дыхалка, то его ждет тяжелый нокаут»

Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка Чимаев – Усман.

«Усман и Чимаев подерутся на UFC 294 – это невероятно. Безумие, я не могу поверить, что сам приму участие в турнире.

Вероятно, что Камару или Хамзата в следующий раз ждет титульник. Чимаев против Стрикленда – лютый бой. Но и вариант с Усманом хорош, потому что он уже побеждал Шона в полусреднем весе.

Уважение Чимаеву, потому что он принял серьезный бой. Мы знаем, что у Усмана отличная защита от тейкдаунов. У Колби Ковингтона были большие проблемы с Камару – он пытался его повалить, но ничего не получалось. По-моему, Усман даже сам проводил тейкдауны, так что нам стоит ожидать поединок в стойке.

Чимаев будет агрессивен. Я не знаю, как долго тренировался Усман, но Хамзат обладает большой скоростью. Я не знаю, кто победит, но думаю, что бой пройдет в стойке. Если Камару подведет дыхалка, то его ждет тяжелый нокаут», – заявил чемпион UFC Александр Волкановски.

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