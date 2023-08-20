Умар Нурмагомедов бросил вызов Марлону Вере: «Прикончу его за два раунда»
Умар Нурмагомедов отреагировал на победу Марлона Веры.
Напомним, что на турнире UFC 292 Вера единогласным решением судей выиграл у Педро Муньоса.
«Пять месяцев реабилитации, и я хочу встретиться с Марлоном Верой. Прикончу его за два раунда», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию и снова в бой». Умар Нурмагомедов выложил фото из спортзала
Хабиб – брату Умару: «Теперь не спеши, братишка! Правую-правую!»
Его теперь скорее всего в титульнике поставят.