Умар Нурмагомедов бросил вызов Марлону Вере: «Прикончу его за два раунда»

Умар Нурмагомедов отреагировал на победу Марлона Веры.

Напомним, что на турнире UFC 292 Вера единогласным решением судей выиграл у Педро Муньоса.

«Пять месяцев реабилитации, и я хочу встретиться с . Прикончу его за два раунда», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию и снова в бой». Умар Нурмагомедов выложил фото из спортзала

Хабиб – брату Умару: «Теперь не спеши, братишка! Правую-правую!»