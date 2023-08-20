Умар Нурмагомедов бросил вызов Марлону Вере: «Прикончу его за два раунда»

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов отреагировал на победу Марлона Веры.

Напомним, что на турнире UFC 292 Вера единогласным решением судей выиграл у Педро Муньоса.

«Пять месяцев реабилитации, и я хочу встретиться с Марлоном Верой. Прикончу его за два раунда», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию и снова в бой». Умар Нурмагомедов выложил фото из спортзала

Хабиб – брату Умару: «Теперь не спеши, братишка! Правую-правую!»

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5 комментариев

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Андрей Макаров
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Вася Енотов
Интересно, а почему Мерабу или Сехудо не бросил вызов?
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Ryan T.
А Вере это зачем?
Его теперь скорее всего в титульнике поставят.
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<~Inter~>
Ответ Вася Енотов
Интересно, а почему Мерабу или Сехудо не бросил вызов?
он всем из топа бросил вызов
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