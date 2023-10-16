Шара Буллет: «Хотелось UFC еще отложить на год-два. Думал попиратствовать в России – забрать весь жемчуг и золото»

Шара Буллет рассказал, почему принял решение перейти в UFC.

«Хотелось UFC еще отложить на год-два. Я думал попиратствовать где-то, подраться в России... забрать весь жемчуг и золото, а потом в Америку. Но Всевышний дал возможность сразу это все переступить, перехватив все золото в UFC.

В российских промоушенах к поясам меня не хотели подпускать, потому что они знали, что я пиратствую, забираю все, что есть. Из-за этого были сложности. А UFC – самый главный жемчуг и золото. Забрать пояс UFC = все забрать», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет: «В мою сферу влияния вошел UFC. Теперь я готов здесь бомбить, чтобы показать, насколько высок уровень российского MMA»

Шара Буллет – о первом гонораре в MMA: «2 тысячи долларов. Это было в рамках Гран-при, где победитель забирал 2 миллиона рублей»

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