Шара Буллет – о первом гонораре в MMA: «2 тысячи долларов. Это было в рамках Гран-при, где победитель забирал 2 миллиона рублей»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал о размере первого гонорара в MMA.

«2 тысячи долларов. В юанях заплатили. Это я в Гран-при участвовал, где победитель получал 2 миллиона рублей. Выступала команда, на которую выделялся миллион юаней, который делился на пять человек. Я выигрывал, а другие парни из команды проигрывали, поэтому я тогда не заработал эти деньги.

Я получил 2 тысячи, потому что нокаут оформил – бонус дали. В следующем бою уже вышло 3 тысячи – добавлялось за нокауты. И сегодня мы видим то, что видим», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

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1 комментарий

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Шара красавчик, удачи тебе брат
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-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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