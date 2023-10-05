Шара Буллет: «Помню, увидел девушек в мини-юбках. Забежал в магазин, подождал их за углом и закидал яйцами»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал, как забросал девушек яйцами за мини-юбки.

«Мы, бывало, яйцами кидались. Один раз, помню, увидели девушек таких, раздетых вообще, в мини-юбках, вульгарно одетые слишком. В те времена это вообще редко было, чтобы кто-то так одевался. Видим, в общем, из машины вышли две девушки и куда-то в магазин зашли.

Мы побежали быстро, яйца купили и за угол встали, ждем, когда они выйдут. В итоге они вышли, мы их яйцами закидали. Помню, там была ветка дерева, я яйцом в эту ветку попал, и от этой ветки яйцо разбилось и все [одной из девушек] на лицо пошло.

А друг мой, у него тогда была Nokia 6300, он снимал. Мы сказали ему: «Сними», и он стоял снимал, но этого момента не дождался, перестал снимать. Такой кадр потеряли, контент», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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6 комментариев

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DrDro
Как обычно высокодуховная история от представителя самой мирной религии.
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Назар Игорь
Нашëл чем гордиться.
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Absolut_oleg
эволюция неравномерна
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David Rigert
ибанат.моральный урод.
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ЦСКА1960
Ребят, успокойтесь. Вы слишком многого хотите от спортсменов, тем более от бойцов ММА. Ведь не секрет, что туда идут именно хулиганы, гопники, бандиты - те, кто любит драться, у кого много агрессии и мало мозгов для самоконтроля. Так чего же от них ожидать.
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Karpins
А потом я поехал драться в UFC за деньги, но вы не понимаете, это другое
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